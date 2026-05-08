セレクションアンドバリエーション株式会社

組織・人事コンサルティングファームであるセレクションアンドバリエーション株式会社（以下、当社、東京都千代田区丸の内、大阪市西区、名古屋市西区 / 代表取締役社長：平康慶浩/ URL：https://sele-vari.co.jp/ ）は『DX・AI・新規事業──”今の制度のままで、本当に人は育ちますか？” 変革期に求められる人事制度・運用の視点』セミナーを2026年6月9日（火）12:10～12:45に開催することをお知らせいたします。

概要



事業環境はこの数年で劇的に変わりました。AIの実装が進むなか、既存事業の「型化されたオペレーション」を担う人材と、新領域・変革・新規事業を担う人材とでは、求められる力も、評価のものさしも、報酬の出し方もまったく異なってきています。



「DX人材を採用したい」「新規事業を任せられる人材を育てたい」「AIを活用できる組織にしたい」──そう考えて社内を見渡したとき、該当する人材が限られる。これまで"優秀"と評価してきた社員ほど新しい挑戦では成果を出せない。既存事業以外にリソースを割けない。そんな違和感を覚えたことはないでしょうか。



原因は、人事制度そのものが変化の時代に追いついていないことにあります。依然として既存事業で成果を上げた人を高く評価する設計のままでは、「変革を担える人材が育たない・採れない・辞めていく」という構造的なズレが生じ、新規事業はもちろん、既存事業のDX・AI活用までも停滞してしまいます。



本セミナーでは、新規事業立ち上げ支援を含む人事制度設計・運用支援の経験から、「事業の変化に人事が追いつけない構造」を可視化し、人材ポートフォリオ・等級／評価／報酬・組織文化を"変革対応型"に再設計する具体的な打ち手をお伝えします。

新規事業を抱える企業に限らず、既存事業の構造改革・AI活用・次世代経営人材の育成を進めたいすべての企業にお持ち帰りいただける内容です。

【お申し込みはこちらから】

https://sele-vari.co.jp/seminar/202606091/

プログラム

１.均質型から多層・多様型へ──これからの人材ポートフォリオの考え方

・AIが進化する時代、残すべき人材・新たに増やすべき人材は何か

・"両利きの経営"が求める二種類の人材と、その決定的な違い

・自社に必要な人材タイプを可視化する実践フレームワーク



２. "優秀像のズレ"が、組織に何を起こしているか

・「既存事業の優秀人材＝変革人材」という根深い誤解

・挑戦・スピード・失敗が報われない、現行の評価／処遇設計の盲点

・一律制度が招く「挑戦離れ」と「変革人材の静かな流出」



３. 人材ポートフォリオに連動した、等級・評価・報酬の再設計

・アントレプレナー型／専門特化型──タイプ別の処遇の分け方

・挑戦と意思決定スピードを引き出す評価のしくみ

・「失敗からの学び」を評価項目に組み込む実践ポイント



※一部内容変更の可能性があります

開催概要

開催日程： 2026年6月9日（火）12:10～12:45

開催形式： Zoomによるオンライン開催

参加費用： 無料

【お申し込みはこちらから】

https://sele-vari.co.jp/seminar/202606091/

＜ご注意事項＞

※同業他社様、学生の方、個人事業主様にはお申込みをご遠慮頂いております。

※本セミナーは「Zoom」にて実施いたします。事前にZoomアプリのダウンロードおよび、接続をご確認ください。

※視聴URLのご本人様以外への共有は固くお断りいたします。

※本セミナーの録画・録音・撮影、セミナー資料等の無断転用は固くお断りいたします。

登壇者

瓜阪 彰悟

新卒でセレクションアンドバリエーションに参画。加工機器製造企業、電気部品製造企業の人事制度改定や精密機器製造企業における取締役会・コーポレートガバナンス改定を始めとした人事コンサルティング業務に従事。 主に、人事現状分析を踏まえた組織課題特定、従業員満足度調査の設計・実施、ガバナンス制度を踏まえた役員報酬制度設計の分野に携わる。

セレクションアンドバリエーション株式会社について

「組織・人事領域」に特化した高い専門性を持つ人事コンサルティングファーム。東証一部上場企業から従業員数数十名規模の中小企業まで多様な業種、規模の企業に対して戦略実現と業績向上に資する変革を支援。

企業の人事戦略策定、人事制度設計、人事制度運用、組織風土改善、その他経営幹部教育など、人と組織にかかる変革を促進している。

■「ジョブ型雇用」にいち早く対応した実績をもとに改革を支援

代表の平康は、90年代の成果主義人事制度が広がっていた時代にいち早く大手電機メーカーに対し、ジョブ型雇用に対応した人事制度導入を実現しました。以来、新卒一括採用、年功序列昇格、定期昇給、終身雇用に対し「本当に企業は成長できるか」「事業を伸ばし利益を出すために人事にできることは何か」を問いかけつつ200社以上の変革を支援してきました。

今私たちはコロナショックによる働き方の変化、ライフスタイルの変化をもとに、ピンチをチャンスとして伸ばすためのマネジメント変革を支援しています。

■2020年度以降のご支援実績企業の一部

製薬業（東証プライム上場）

ITプラットフォーマー（東証プライム上場）

専門商社（東証プライム上場）

システム開発業（東証プライム上場）

監査法人系コンサルティングファーム

通信建設業（東証プライム上場）

その他非上場企業（製造業、サービス業等）

【会社概要】

ミッション： 企業と個人の成長をあたりまえにする

会社名： セレクションアンドバリエーション株式会社

本社所在地： 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目2-17 本町グランドビル 7F

事業内容： 組織・人事コンサルティング

設立： 2006年3月有限会社として設立（2011年6月株式会社化）

会社HP： https://sele-vari.co.jp/