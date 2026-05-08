全国各地のグルメなどがネットで買える「WESTERモール」の出店ショップ数が100店舗を突破！

西日本旅客鉄道株式会社

西日本旅客鉄道株式会社（本社：大阪市北区、社長：倉坂 昇治）が運営するJR西日本公式オンラインショッピングサイト「WESTERモール」では、４月下旬に全国各地のグルメを豊富に取り扱う5店舗が新たに開店し、WESTERモール内の出店事業者（ショップ）数（※）が100店舗を突破いたしました。今回の開店を記念し、宮崎県都城市発の自然食品ショップ「タマチャンショップ」をはじめ、一部商品が最大30％OFFとなるショップ独自のキャンペーンも開催中です。新規出店ショップ・おすすめ商品一覧は、別紙1をご参照ください。今後も引き続きより多くの皆様にご利用いただけますよう、商品・サービスを拡充して参ります。

（※）開業から2026年4月30日までに開店したショップ数。

WESTERモールでは、2026年5月11日（月）まで、ゴールデンウイークのお買い物をよりおトクに楽しめる、「GWの『お買い物DAYS』キャンペーン」を開催しております。本キャンペーンは、JR西日本グループの共通ポイント「WESTERポイント」がつかえる・たまるオンラインショッピングサイトを、より多くのお客様に、おトクにご利用いただくための企画です。その場で使える2種類（1,000円OFF・500円OFF）のクーポンの配布とお買い物でたまるWESTERポイントが10倍還元となるキャンペーン特典をご用意しております。各ショップ独自のキャンペーンと合わせてますますおトクに。この機会にぜひご利用ください。

■キャンペーン特設サイトURL

https://wester-mall.westjr.co.jp/specialFeature/campaign-shoppingdays-46136.html

※対象条件や特典内容の詳細は上記特設サイトをご確認ください。



■WESTERモールとは

全国各地のお土産やお取り寄せグルメを中心としたJR西日本セレクトの商品を取り揃え、日常の食卓を彩るご褒美やちょっとした贈り物にもご利用いただける、「WESTERポイントがたまる・つかえる」オンラインショッピングモールです。

店舗受取なら送料無料で、出発前に注文し、店舗でスムーズに受け取れます。

https://wester-mall.westjr.co.jp/

※各ショップの割引率は商品により異なります。対象商品・期間等の詳細は各ショップのページをご確認ください。

その他の出店ショップ一覧は以下のURLからご確認いただけます。

https://wester-mall.westjr.co.jp/shop-list