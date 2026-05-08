ミエルカGEO・ミエルカSEO、「LLMモニタリング」がClaude Sonnet 4.6に対応

株式会社Faber Company

株式会社Faber Company（本社：東京都港区、代表取締役：稲次正樹、古澤暢央）は、GEO（Generative Engine Optimization : 生成AI最適化）プラットフォーム「ミエルカGEO」および、SEOプラットフォーム「ミエルカSEO」の「LLMモニタリング」において、新たにClaude Sonnet 4.6に対応したことをお知らせします。

「LLMモニタリング」は、ChatGPTやGeminiなどの生成AI上で、自社・競合ブランドがどのように言及・引用されているかを可視化する機能です。今回のアップデートでは、Anthropic社が提供する生成AIモデル「Claude Sonnet 4.6」への対応を新たに追加。これにより、主要生成AIの最新モデルにおける自社ブランドの言及を、一括してモニタリングできるようになりました。

「LLMモニタリング」の特徴

キーワードや調査したいサービス名などを入れるだけで、ChatGPT・Geminiといった生成AIの回答文において、以下の状況を一目で確認できます。

本アップデートの概要

- 自社・競合サービスがどれくらい言及（メンション）されているか

調査対象として以下の最新モデルが追加されました。これにより、急速に利用が拡大するClaudeにおける自社・競合の露出状況を、LLMモニタリング上で手間なく確認することが可能です。

追加された新モデル- Claude Sonnet 4.6

今後も「LLMモニタリング」で参照する生成AIは、市場動向や品質の変化に合わせて随時見直し、最新のものを採用してまいります。

ご利用方法

「LLMモニタリング」は、ミエルカGEOもしくはミエルカSEOをご契約いただくことでご利用いただけます。

ミエルカGEOおよびミエルカSEOをまだご契約されていない方は、以下から無料でトライアルいただけます。

・ミエルカGEO ▶︎ https://mieru-ca.com/geo/(https://mieru-ca.com/geo/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=bulk-reference-update_202605&utm_content=top)

・ミエルカSEO ▶︎ https://mieru-ca.com(https://mieru-ca.com/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=bulk-reference-update_202605&utm_content=top)

ミエルカGEO(https://mieru-ca.com/geo/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=bulk-reference-update_202605&utm_content=bottom)とは

Faber CompanyがミエルカSEOで培った知見をもとに、AI検索時代に自社のプレゼンスを向上支援のために開発したGEOツール。Google AI OverviewsやChatGPT、Geminiなどの生成AI検索における自社ブランドの表示状況を可視化・分析が可能。

ミエルカSEO(https://mieru-ca.com/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=bulk-reference-update_202605&utm_content=bottom)とは

Faber Companyが15年以上にわたる検索エンジンマーケティングの知見をもとに、AIを活用して開発したSEOプラットフォーム。(1)コンテンツ企画・制作・評価・改善に加え、競合サイトを含むSEOパフォーマンス計測ができるツール、(2)セミナーや動画など自律的に学べる学習コンテンツ、(3)個別コンサルティング の三位一体で、インハウス（導入企業内）でのSEO・コンテンツ施策を支援する。2015年3月リリース。

株式会社Faber Company(https://www.fabercompany.co.jp/)（ファベルカンパニー）とは

「辺境の知から、“マーケティングゼロ“を実現する」をコンセプトに、企業のWebマーケティングを支援。2005年の創業以来、クライアント企業のSEO施策、コンテンツ制作などの事業を展開。2013年からSEOプラットフォーム「ミエルカSEO」の自社開発を開始し、2015年リリース。開発メンバーには、ウェブアナリストで当社CAO（Chief Analytics Officer）・小川卓に加え、筑波大学ビジネスサイエンス系の吉田光男准教授、明治大学の高木友博名誉教授ら、AIの権威が加わる。ソフトウェア特許登録済。

会社名 ：株式会社Faber Company

所在地 ：〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F（受付）

代表取締役：稲次正樹、古澤暢央

資本金 ：1億円

設立 ：2005年10月24日

事業内容 ：ミエルカ事業、コンサルティング事業、メディア事業、ミエルカコネクト（DX人材紹介）事業

【情報発信サイト】

・SEOやWebマーケティングのノウハウなら「ミエルカマーケティングジャーナル(https://mieru-ca.com/blog/)」

・日本初のAI×SEO専門メディア「AI×SEO(https://mieru-ca.com/ai-seo/)」

（SEOを学ぶなら：『SEO対策の最新情報(https://mieru-ca.com/blog/seo-measures/)』）

（GEO/LLMOを学ぶなら『GEOとは？ AI検索時代のSEO戦略(https://mieru-ca.com/ai-seo/geo/)』『LLMOとは？ マーケに活かす5つの対策(https://mieru-ca.com/ai-seo/about_llmo/)』）

・ デジタルマーケティング最新ノウハウなら「ミエルカチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCH5BvLPax_uthxOIjf3uNtg)」（YouTube）

【関連サービス】

「ミエルカSEO(https://mieru-ca.com/)」：SEO・コンテンツマーケティング内製化ツール

「ミエルカGEO(https://mieru-ca.com/geo/)」：GEO（AI検索・LLMO・AIO）対策・診断ツール

「ミエルカヒートマップ(https://mieru-ca.com/heatmap/)」：ユーザー行動分析・CVR改善ツール

「ミエルカコネクト(https://mieruca-connect.com/business/)」：即戦力マーケターの業務委託サービス

「ローカルミエルカ(https://local-mieruca.com/)」：Web上の店舗情報とGBPの一元管理ツール

「ミエルカSEOコンサルティング(https://mieru-ca.com/seo-consulting/)」：サイト設計と改善を導くSEO支援サービス

「コンバージョンミエルカ(https://mieru-ca.com/conversion/)」：コンバージョン率アップを実現するWeb接客ツール

「GEO対策コンサルティング(https://mieru-ca.com/solution/ai-seo/)」：AI時代のSEO課題を解決支援サービス

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Faber Company

広報担当：澤山・櫻井

電話番号：03-5545-5230

メールアドレス：pr@fabercompany.co.jp