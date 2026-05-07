【好評開催中】日本トレカセンター「3周年大感謝祭」がさらにパワーアップ！5月7日よりユーザー参加型の新企画「BUG QUEST」がスタート！

株式会社日本トレカセンター

オンラインオリパサービス「日本トレカセンター」を運営する株式会社日本トレカセンターは、現在大好評開催中の3周年記念イベント「JTCC 3周年大感謝祭」において、2026年5月7日（木）15:00より新たなコンテンツを追加し、キャンペーンをさらに拡大してお届けいたします。

おかげさまで、4月30日よりスタートした本イベントは多くのユーザー様にご参加いただいております。日頃のご愛顧に感謝するとともに、より皆様に安全で安心にご利用いただけるサービスを目指すべく、ユーザー参加型の不具合報告キャンペーン「BUG QUEST（バグクエスト）」を5月7日より開始いたしました。

■ 5月7日追加の新コンテンツ概要

1. ユーザー参加型企画「BUG QUEST（バグクエスト）」開催！

この数ヶ月間、アプリやサービスの改善に努めてまいりました。しっかりと準備を行った上で3周年を迎えておりますが、万が一ご迷惑をおかけしてしまった場合のお詫びと、さらなるサービス向上のためのご協力のお願いとして本企画を実施いたします。

- 対象の不具合遭遇で「30,000coin」を付与期間中、指定された7つの不具合（クーポン使用エラー、配送遅延、チャージ反映遅延など）にご不便をおかけした場合、1件につき30,000coinをお詫びとして付与いたします。バグや不具合に遭遇された際は、専用の報告フォームよりお知らせください。※キャンペーン中の付与総額が3,000万coinに到達した時点で終了となります。- 未知のバグ発見報酬として最大「100,000coin」をプレゼントこれまで発見されていなかった未知のバグをご報告いただいた場合、最大100,000coinの報酬をお渡しいたします！専用の報告フォームより、皆様からの情報提供をお願いいたします。

■ 【継続中】毎日333万coin相当を大還元！「3周年大感謝祭」の目玉企画

4月30日より開催中の大還元ボーナスも引き続きお楽しみいただけます。毎日2種類の豪華オリパが登場し、総額333万coin相当を毎日還元いたします。

■ キャンペーン概要

- ログインボーナスオリパ1日1回、どなたでもログインするだけで挑戦可能なオリパです。- チャージオリパ指定金額以上のcoinをチャージすることで挑戦権を獲得できる限定オリパです。日替わりの豪華なラインナップも見逃せない。

イベント名: JTCC 3周年大感謝祭

開催期間: 2026年4月30日(木) 15:00 ～ 2026年5月29日(金) 14:59

詳細・ご参加: 日本トレカセンター公式サイト（https://japan-toreca.com/）をご確認ください。

【注意事項】

・各オリパは毎日0時に販売入替が行われます。

・設定した口数が販売入替前までに売り切れない場合、還元額は表記よりも少なくなる可能性がございます。

・サーバー負荷軽減のため、日によって一部ランクごとに分けてオリパを販売する場合がございます。

・「BUG QUEST」における不具合の認定には、弊社指定の条件（ご利用環境、不正行為がないこと等）を満たす必要がございます。

・本キャンペーンは予告なく変更・中止・延長する場合があります。

■ 株式会社日本トレカセンターについて

「日本のトレカ文化を、世界へ。」

スマートフォンやパソコンから手軽に引けるオンラインオリパ（オリジナルパック）サービスを展開。トレーディングカードだけでなく、ゲーム機やホビー、日用品まで多種多様なラインナップを取り揃え、手に入れた商品はご自宅での受け取りやポイント交換など、自由にお楽しみいただけます。

【会社概要】

会社名: 株式会社日本トレカセンター

代表者: 代表取締役CEO 大山 敏浩

設立: 2023年4月

事業内容: トレーディングカードのオンラインオリパ販売サービス「日本トレカセンター」の運営