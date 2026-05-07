【大丸梅田店】できたてスイーツとカフェで楽しむ母の日♪～選ぶ楽しさ広がる新たなスイーツやパンも提案～

株式会社 大丸松坂屋百貨店

今年の母の日は5月10日(日)。近年は贈りものを渡すだけではなく、食事や外食など“特別な時間を一緒に楽しむこと”を大切にする傾向も見られています。大丸梅田店では、今春よりオープンした「できたてスイーツゾーン」や「カフェ＆ベーカリゾーン」にて、できたてならではの香りや食感を楽しめる商品を展開しております。

特別な演出をしなくても、 “日常をすこし持ち上げる贅沢”が、自然と「ありがとう」を伝えるきっかけになります。今年の母の日は、気軽に、さりげなく。大切な人と分かち合う、心地よいひとときをお過ごしください♪

こだわりの材料を使用した「焼きたてフィナンシェ」専門店！＜CHIHIRO the FINANCIER＞

大阪で愛されるフィナンシェ専門店＜ちひろ菓子店＞から新業態として3月1日にオープン。

発酵バターやフランス産小麦粉に、スペイン産マルコナのアーモンド、フランス産のゲランドの塩など、こだわりの素材のみを使用。ベーキングパウダーは使用せず、職人が毎日丁寧に焼き上げています。外はさくっと軽やかに、中はしっとりとした口当たりとバターの豊かな風味広がる一品は、シンプルでありながら満足感のある味わいが魅力です。

1個から購入できるため、気軽に手渡せるのも母の日にぴったり。その場で一緒に味わうのもおすすめです。

こだわり発酵バターを使用した

焼きたて×プレミアムフィナンシェが新登場！

●1個 350円～ 全8種類。

カルピス発酵バターを使用した焼きたてフィナンシェをはじめ、丹波黒豆やマロングラッセを使用した焼きたてフィナンシェを販売しています。

●10種類食べ比べ フィナンシェBOX

税込3,880円

外は香ばしく、中はしっとりとしたリッチな味わいが広がり、それぞれの素材の風味をしっかりと感じていただけるのが特長です。10種類の味わい、ぜひご家族でお楽しみください。

紅茶の豊かな香りを楽しめる！＜＆EARL GREY＞ ３/１オープン

●フラワーアールグレイ

各種 税込2,160円～

天然ベルガモット香る茶葉に花やハーブをブレンドした、華やかなティー。

ダージリンやキーマンなど人気の茶葉をベースに、バラの花びらやマリーゴールドなどを華やかにブレンドした、癒しのアールグレイが可愛らしい瓶で販売されています。

心地よいひとときを提供するフラワーアールグレイは、優雅な香りが広がり、母の日にふさわしいやさしさと上品さを兼ね備えた一品です。

紅茶にぴったりのスコーンはいかが？これからの季節にぴったりのソフトクリームも♪

高級フルーツを味わえる！＜THE KAEN＞ 3/1オープン

ハワイアンスコーン 税込432円～。北海道産クリームチーズとフルーツなどがゴロゴロ入った、新感覚スコーン。イングリッシュスコーン 税込378円～。茶葉をたっぷりと練り込んだ「アールグレイ」をはじめ「レモンティー」「ローズティー」など新作が勢ぞろい！天然ベルガモット香るアールグレイリッチミルク 税込648円。数十倍の茶葉を使い、時間をかけて抽出した紅茶を贅沢に合わせ、最後に香りをトッピング。一口目にベルガモットが華やかに訪れ、後から紅茶の風味が広がっていく。まさに“食べるミルクティー”です。天然ベルガモット香るバタフライピーアールグレイ 税込648円。神秘のお茶と言われているハーブティー「バタフライピー」で作った、爽やかな香りを楽しめる青いソフトクリームです。

「大阪の台所」と呼ばれる黒門市場で1948年から続く「ダイワ果園」が手がけるブランドで、梅田エリアは今回が初出店。旬の果物を使ったジュースや、店内厨房で仕上げる店限定のパフェ等が楽しめるほか、母の日にぴったりの生菓子も販売しております。

●母の日のロールケーキ

税込1,944円

【販売期間】5/8(金)、9(土)、10(日)

母の日に贈る、いちご尽くしのご褒美ロールケーキ。シンプルだからこそ引き立つ、果実本来のおいしさと華やかさが特徴です。ふんわり軽やかな生地と甘さひかえめなクリームがいちごの魅力を一層引き立てます。

見た目にも心ときめく、母の日にぴったりの一品です。

本格抹茶スイーツ専門店＜茶の環＞ 4/20オープン

厳選された宇治抹茶の豊かな香りと深い味わいを活かした、本格抹茶スイーツを取りそろえる＜茶の環＞は関西初出店。ひと口ごとに広がる濃厚なコクと上品な余韻が、特別なひとときをやさしく彩ります。

●しっとり仕立ての抹茶満月

税込2,160 円

＜茶の環＞の 1 番人気商品：上質なオリジナル抹茶「金天閣」を贅沢に使用した、本物の抹茶の味を楽しめるケーキです。抹茶本来の深みある味わいと、満月のようにまんまるでふんわりとした食感をお楽しみください。

●お濃い抹茶さくろーる（10本入）

税込1,620円

サクッと軽い食感と内側にコーティングされた抹茶チョコレートの濃厚な抹茶の味わいが楽しめるロールクッキーです。外皮と内部に使う抹茶の種類を変え、甘さと苦みのグラデーションが感じられるよう仕上げております。”本物”を味わっていただくため、崩れないぎりぎりまで抹茶の含有率を高めました。

キュートな缶＋種類豊富な揚げおかき♪＜あげもちcocoro＞ 3/1オープン

2012年に麻布十番で誕生した揚げおかき専門店。

伝統のお餅文化を基に軽く食べやすい揚げ餅を現代的に仕立てた和のカジュアルギフトを展開し、幅広い世代の支持を集めています。普段甘いものが苦手なお母さんにも楽しんでいただける商品が勢ぞろい！思わず悩んでしまう、可愛らしい缶も特徴です。

●あげもちCocoro 醤油ミックス

税込1,296円

[内容] 麻布あげ醤油・小粒サラダ・蝶々（かぼちゃ）・チューリップ（海老）・梅ざらめ・クッキー[てんとう虫（苺）・クローバー（メロン）・

Cocoroクッキー（苺）]／金平糖（赤・緑）

美味しさはもちろん！可愛い缶パッケージも魅力♪＜リビエール＞

★毎年母の日で人気の商品はこちら！

●＜リビエール＞苺のラングドシャ（限定タグ付き） ５/10(日）まで

税込2,376円

3月16日にリニューアルオープン！

兵庫県尼崎の地で1982年から続く、洋菓子店リビエール。創業以来ずっと変わらない〈リビエール〉の願いは、お客様の毎日にささやかな幸せを運ぶこと。

キュートな母の日限定タグ付きです。

素材にこだわるスイーツ＜バニラージュ＞ ★全国でここだけ！

バニラージュとは？

幼い頃から、誰もが慣れ親しんできたフレーバー「バニラ」。実は本物の香りを知る人は少ないのではないでしょうか。本物のバニラビーンズは、実は「銀」よりも高いと言われるほど高価で貴重な素材。※1 当たり前に存在していたけれど、あえてフォーカスされることのなかった素材にこだわり、本物の「バニラ」が主役の「most vanilly（最もバニラ）を楽しむ」スイーツをつくりました。※1：本製品に使用のバニラビーンズを指します。

●バニラバウムクーヘン（母の日限定パッケージ）

●税込2,160円

【販売期間】5/10(日)まで

生地にはきめ細やかに泡立てた卵白を使用し、最適な温度を保ちながら一層一層じっくり丁寧に焼き上げることで、しっとりとした食感が心地よい一品。仕上げにバニラビーンズ入りのフォンダン（砂糖衣）でコーティングしているので、口に入れた瞬間バニラの優しい甘さが広がります。母の日限定パッケージでご用意します。

アーモンドの風味がたまらない！＜アーモンドマイスター＞ ★関西でここだけ！

■「アーモンドマイスター」が感動のアーモンド体験をお届けしたくて。

アーモンドを日々研究し、その魅力を知り尽くした菓子職人監修のもと、素材本来の自然な風味と味わいを引き出す「低温ロースト製法」や「自家挽き」にこだわった、最高のアーモンドスイーツだけを取りそろえています。

原料となるアーモンドは、熟練の職人がミリ単位で挽き方を調整しながら自家挽き。本来の自然な香りと風味を楽しめるさまざまなスイーツを展開しています。

●母の日ブーケ 5個入

税込1,200円

【販売期間】5/10(日)まで

香ばしいアーモンドのやさしい甘さが広がるひとときは、お母さんへの感謝を伝える贈りものにぴったりです。

華やかなブーケをイメージした特別なラッピングと人気フレーバーを詰め合わせた限定ギフトは、見た目にも心ときめく特別な一品です。

全国初登場！＜D. baguette by parigot ＆ DIA（ディー バゲット バイ パリゴ＆ダイヤ)＞

★4/20オープンのカフェ＆ベーカリーから、おすすめをピックアップ♪

大阪・上本町の名店「ブーランジェリー パリゴ」を率いる安倍シェフと、創業80年にわたり大阪のパン文化を支えてきた老舗ダイヤとの共創により実現した新ブランド。小麦本来の旨みを最大限に引き出したパンを通じて、“日常に本物の美味しさが息づく”価値を梅田から発信します。シンプルだからこそ、素材の良さが際立つ一品。そのままでももちろん、アレンジでさまざまな楽しみ方ができるのも魅力です。

●D.バゲット（トラディッショナル・オートンティック）

●各種 税込388円

厳選したフランス産小麦と国産小麦などをブレンドし、長時間じっくりと発酵させることで、噛めば噛むほど小麦本来の風味を感じられます。

砂糖を使っていないため、後味がすっきりとした心地よい余韻が残るバゲットです。

外はパリッと、中はしっとりもちもち食感のクラスト(皮)が薄い「トラディッショナル」と、味が濃くザクっとしたクラスト(皮)が特徴の「オートンティック」の2種類をご用意しています。

「むぎゅ」「もち」「ふか」異なる食感がおいしい♪＜テコナベーグル＞

東京で人気を集めるベーグル専門店が関西初出店。小麦粉や酵母、発酵時間を細かく変えることで、「むぎゅ」「もち」「ふか」の3つの食感を生み出しています。常時約30種類のラインアップから、その日の気分や食感で選べる楽しさも魅力。丸く愛らしいフォルムと、生地そのもののおいしさを大切にしたベーグルです。素朴ながらも奥深い味わいは、忙しい日々を過ごすお母さんに癒しのひとときを届けます。

●チーズケーキベーグル（もち生地）

税込450円 ★大丸梅田店限定

自家製レモン酵母を使った、爽やかで上品なベーグル。アールグレイ茶葉とレモンピール入りの豊かな生地の中には爽やかで甘いクリームチーズが入っています。

上の焼き上げられたコク深く濃厚なクリームチーズも食感が楽しく、まるでケーキを食べているかのような満足感。

スパイス、具材、生地の三位一体にこだわるカレーパンの店！＜ガラムとマサラ＞

3つのバランスに徹底的にこだわるカレーパン専門店。大きな具材を包み込んだ食べ応えのある一品は、店舗で仕込み、発酵させ、その場で揚げることで“できたて”の美味しさを実現しています。

香り立つスパイスととろとろ煮豚の旨みが広がる一品は、食事にも軽食にもなる存在として、新たな定番を目指します。新しいもの好きのお母さんに、ワクワクする美味しさをプレゼントしてみては(ハート)？

●半熟煮玉子のカレーパン

税込330円

36種類のスパイスを使用したこだわりのカレーに、和風だしにじっくり漬け込んだ半熟の煮玉子をまるごと1個贅沢に包みました。

奥深い味わいのカレーと、とろりとした黄身のコクが調和し、まろやかで食べやすく、お子様にも人気の一品です。

●とろとろ煮豚のカレーパン

税込330円

店内で2日かけてじっくり仕込んだとろとろ煮豚を、食べ応え抜群の大きなカットで、こだわりカレールゥとともに包みました。 38種類のスパイスとローストガーリックをアクセントにしたカレールゥで、このスパイス感にとろとろ煮豚が良く合います！

ギフトボックスをプレゼント★

6個以上お買い上げの際は、専用のギフトボックス（6個用）をプレゼントします！この機会にぜひ、家族みんなでお気に入りのカレーパンを見つけてください♪

＜クロワッサンサファリ＞ ★リニューアルオープン

●クロワッサン

●税込302円～

クロワッサンとデニッシュに特化した専門店がリニューアル！

フランス・ノルマンディー産発酵バターを使用したザクザク食感の「クロワッサン・フランセ」や、国産小麦ゆめちから・国産バターを使用したもっちり食感の「クロワッサン・ジャポネ」など、香りや食感の違いも楽しめます。

＜STARBUCKS RESERVE(R) Cafe＞ ★梅田初登場

★ちょっと贅沢な大人時間を楽しんで♪

スターバックスの原点であるイタリア・ミラノのバール文化と、日本の喫茶文化から発想した「Milanese Kissaten（ミラネーゼ キッサテン）」をコンセプトに、イタリアのベーカリー「プリンチ(R)」のクロワッサン「コルネッティ」とともに、個性豊かなリザーブ豆やドルチェのように味わうコーヒービバレッジなど、ここでしかできないカフェベーカリー体験を提供します。

上質なベーカリーとこだわりのコーヒーが楽しめる特別な空間。落ち着いた雰囲気の中で過ごす時間そのものが贈りものに。この機会に、ゆったりとした心ほどけるひとときをお過ごしください。お持ち帰りも可能です。

～ラテとコルネッティで堪能する「ディップスタイル」～

イタリアのクロワッサン「コルネッティ」を、ふわふわのミルクをエスプレッソに注いだラテに浸して楽しむスタイル。コルネッティのザクザクとした食感、バターとコーヒーの香り、ラテのまろやかな甘さが融合し、まさにミラノの朝のようなペアリングを楽しんでいただけます。

ラテにお好みのコンディメントでアレンジし、コルネッティをディップすると、自分好みの味わいを楽しめます。

●【プリンチ(R)】コルネッティ

●お持ち帰り：税込373円 店内ご利用：380円

コルネッティは、お持ち帰りが可能です。ご自宅でのひとときや、手土産や贈りものとしてもお楽しみいただけます。

●クラシック ダブル トール ラテ(Hot/Iced)

●お持ち帰り：税込746円 店内ご利用：760円

スターバックスの日本１号店で最初に受けたオーダーから着想を得た一杯。スターバックスリザーブ(R)のエスプレッソにクラシックシロップを加え、ほのかな甘みと深いコクが調和する、特別なラテです。

～年に一度の母の日は、普段なかなか言えない「ありがとう」を素直に伝えられる日～

3月からスタートした改装を経て、ずっと愛されてきた定番のお菓子に加え、できたてのスイーツの特別感や日常に寄り添うパンなど、気分やシーンに合わせて選べる楽しさも魅力なフロアへと変化しております。

今年は「何を贈るか」だけではなく、「どんな時間を一緒に過ごすか」も大切にしてみてはいかがでしょうか♪