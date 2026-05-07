『価格競争に陥らない、プロポーザル（企画競争）入札とは？』というテーマのウェビナーを開催

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■ 「よい提案」よりも「安い見積もり」が選ばれる価格競争の壁

民間企業との取引で、自社独自の提案がどれほど優れていても、最後は見積もり金額の安さだけで発注先が決まる、その経験をお持ちの方は少なくないはずです。受注を重ねるごとに単価は下がり続け、仕事は取れても利益がほとんど残らないという消耗戦に、多くの中小企業が直面しています。



■ 提案の「質」で落札者が決まるプロポーザル入札とは

官公庁や自治体が発注するプロポーザル（企画競争）入札は、見積もり金額ではなく、企画提案の内容や独自性、技術力で落札者が決まるため、予算上限が事前に公開された中で最も優れた提案をした企業が選ばれる仕組みです。価格を削る必要がなく自社の強みをそのまま評価に反映できるうえ、受注後の継続発注にもつながりやすいことから、民間の価格競争に限界を感じた中小企業が新たな収益の柱として注目されています。



■ 実際の募集案件で学ぶ、プロポーザル落札の5つのコツ

本セミナーでは、プロポーザル入札に初めて参入する企業が押さえるべき5つのポイントを、発注者の意図を汲み取った提案書の作り方から、競合との差別化、予算スケジュールの読み方まで、実際に募集されている案件の公示書を画面に映しながら実践的に解説します。あわせて、入札情報速報サービス「NJSS」を活用して自社に合ったプロポーザル案件を効率的に見つける方法もご紹介します。





■主催・共催

株式会社うるる

■協力

株式会社オープンソース活用研究所

マジセミ株式会社

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マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

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