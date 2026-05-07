映画監督・映像作家の関友太郎がP.I.C.S.に参加。

株式会社IMAGICA GROUP

5月1日より映画監督・映像作家の関友太郎が、P.I.C.S.に参加しました。

関は、東京芸術大学大学院卒業後、NHKドラマ番組部を経て、監督集団「5月」の一員として数々の話題作を世に送り出してきました。

緻密なストーリーテリングと圧倒的な映像美が共存する演出力は国内外の映画祭で高く評価され、 2014年、2018年と二度にわたるカンヌ国際映画祭短編コンペティション部門への選出をはじめ、長編映画『宮松と山下』や、民放連盟賞を受賞した『災』など、ジャンルを問わず観客の心に深く刺さる作品を手掛けています。

P.I.C.S.とは、ドラマシリーズの制作において、クリエイティブの志を共にするパートナーとして信頼関係を築いてまいりました。5月4日に放送されたP.I.C.S.が制作を手がけるドラマ「岸辺露伴は動かない」シリーズ最新作、NHKドラマ「泉京香は黙らない」でも監督を務めました。

今後は、P.I.C.S.の持つ多角的なクリエイティブ・リソースと、関の持つ卓越した作家性を融合させ、既存の枠組みにとらわれない、世界に向けた映像体験の創出を目指します。

今後の活動に、ぜひご期待ください。

～関コメント～

これまで映画やドラマを中心に監督してきました。これからは、P.I.C.S.の皆さんと手を取り合って、一つ一つの作品を丁寧に、最後まで追い込んで、作っていきたいと思います。そうして生み出された作品たちが、国内・海外問わず広がっていくよう精進します。どうぞよろしくお願い致します。





◼︎MEMBER : 関友太郎 (映画監督・映像作家)

https://www.pics.tokyo/member/yutaro-seki/

1987年神奈川県生まれ。東京芸術大学大学院映像研究科を卒業後、NHKドラマ番組部を経て、監督集団「５月」の映画・ドラマ作品の監督を務める。2026年よりP.I.C.S.所属。

2014年、共同監督を務めた初作品『八芳園』をカンヌ国際映画祭短編コンペティション部門へと送り込む快挙を成し遂げ、2018年『どちらを』にて、再びカンヌ国際映画祭短編コンペティション部門で正式招待を受けた。

2022年、初の長編映画『宮松と山下』がサンセバスチャン国際映画祭 New Dirctors部門に正式招待。2025年、連続ドラマW『災』で民放連盟賞優秀賞受賞。長編２作目となる『災 劇場版』がサンセバスチャン国際映画祭コンペティション部門、釜山国際映画祭に正式招待された。26年5月放送となる岸辺露伴は動かないシリーズ最新作 NHKドラマ「泉京香は黙らない」でも監督・演出を務める。

■P.I.C.S.会社概要

株式会社ピクス https://www.pics.tokyo/

世界に「楽しい驚き」を。

・会社名：株式会社ピクス / P.I.C.S. Co., Ltd

・代表者：代表取締役社長 平賀 大介

・所在地：〒150‐0022 東京都渋谷区恵比寿南3丁目9番19号 サイシンビル

・創立：2000年4月25日

・資本金：5,000万円

・事業内容：映像・グラフィック企画制作、空間デザイン・設計、ライブエンタテインメントに関わる映像制作、デジタルコンテンツ企画・制作 (AR、MR、VR)、MV・テレビCM制作、IPコンテンツの企画 (劇場映画、TVドラマ、アニメーションなど)

・公式SNS

X（旧Twitter）：https://twitter.com/pics_tokyo

Instagram：https://www.instagram.com/pics_tokyo/

Facebook：https://www.facebook.com/P.I.C.S.tokyo

YouTube：https://www.youtube.com/@pics_tokyo

■株式会社IMAGICA GROUPについて

会社名 ：株式会社IMAGICA GROUP （IMAGICA GROUP Inc.）

本社 ：〒105-0022 東京都港区海岸1-14-2

代表者 ： 代表取締役社長 社長執行役員グループCEO長瀬俊二郎

設立 ： 1974 年 6 月 10 日（創業：1935 年 2 月 18 日）

URL ： https://www.imagicagroup.co.jp/

事業内容：映像コンテンツ事業、映像制作技術サービス事業、映像システム事業等を営むグループ会社の事業の統括。

IMAGICA GROUP は、映像の企画から制作、映像編集、配信・流通向けサービスに至るまでを、グローバルにワンストップでお届けし、エンタテインメントに限らず、産業や医療、さらには学術研究などの幅広い分野へも、映像技術を活用した高品質な製品・サービスを提供しています。