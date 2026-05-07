【千葉ジェッツ】クラブ史上最多の年間総入場者数「30万人」超えを達成し、アリーナ収容率は約95％を記録！！そして最終節にて2日連続で1試合の最多入場者数記録も更新！！

株式会社千葉ジェッツふなばし(C)︎CHIBAJETS FUNABASHI/PHOTO:Keisuke Aoyagi

千葉ジェッツでは、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン」レギュラーシーズンのホームゲームを通して『302,798名（平均10,093名）』のお客様を動員し、クラブ史上年間総入場者数を更新いたしましたことをお知らせいたします。また、シーズン通してのアリーナの収容率は約95％となりました。

昨シーズンよりホームアリーナを南船橋エリアにある「ららアリーナTOKYO-BAY（キャパ約10,700名）」へ移し、前シーズンの295,416名（平均9,847名）を超える動員を達成する事に加えて、5月2日（土）と3日（日）開催された最終節のvs.アルティーリ千葉では2日連続で1試合におけるクラブ史上最多入場者数記録も更新いたしました。試合もGAME1が［千葉J 98-81 A千葉］、GAME2が［千葉J 96-87 A千葉］と2連勝で締めくくりチャンピオンシップへ向けて勢いをつけるかたちとなりました。

【1試合におけるクラブ史上最多入場者数】

◆2026年5月2日（土）vs.アルティーリ千葉GAME1 10,643人で記録更新!!

◆2026年5月3日（日）vs.アルティーリ千葉GAME2 10,687人で記録更新!!

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今シーズンはBリーグ最速でホームゲーム通算入場者数150万人（レギュラーシーズンのみ）も達成し、近年のバスケブームだけに頼る事なく今後とも地道な地域活動を通して千葉県というエリアにさらに根付き、Bリーグトップクラスのスポーツエンターテインメントを提供していきながら盛り上げていきたいと考えております。

【年間総入場者数の記録】

◆2016-17 Season：135,090名（平均4,484名）

◆2017-18 Season：155,880名（平均5,196名）

◆2018-19 Season：156,120名（平均5,204名）

◆2019-20 Season：102,313名（平均5,116名）

※有観客20試合と無観客1試合の開催以降はコロナによりシーズン中止

◆2020-21 Season：64,680名（平均2,156）※コロナ禍のため制限開催

◆2021-22 Season：85,290名（平均2,843）※コロナ禍のため制限開催

◆2022-23 Season：134,520名（平均4,484名）

◆2023-24 Season：139,020名（平均4,634名）

◆2024-25 Season：295,416名（平均9,847名）

◆2025-26 Season：302,798名（平均10,093名）

≪ららアリーナ東京ベイ29試合 / 船橋アリーナ1試合の計30試合開催≫

【代表取締役社長 田村コメント】

いつも千葉ジェッツを応炎いただきありがとうございます。 このたび、千葉ジェッツでは「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン」のホームゲームにおいて、レギュラーシーズン年間入場者数30万人超を達成することができました。 この記録は、どんな時も千葉ジェッツを支え続けてくださった皆さま、そして全国からホームゲームへ足を運んでくださった皆さまのおかげです。心より感謝申し上げます。本当にありがとうございます。

新アリーナで迎えた2シーズン目は、アリーナの新鮮さや注目度も落ち着いてくることが想定され、集客面で難しさもあると考えておりました。 その中で、これまで以上に地域をはじめ、皆さまへバスケットボールの魅力を届ける活動を強化するとともに、アリーナでのサービスや演出も磨き続け、「また来たい」と思っていただける非日常を感じていただける観戦体験を追求してまいりました。 そうした日々の積み重ねが、このような形につながったことを大変嬉しく思っております。

一方で、来シーズン以降は平日開催も増えていく中で、満員のアリーナをつくり続ける難易度はさらに高まっていくと感じています。 だからこそ、これからも皆さまに 「観戦に来て良かった」 「また来たい」 「千葉ジェッツのホームゲームに行くことが楽しみだ」 と思っていただけるよう、クラブとしてもこれまで以上に興行運営やサービスを進化させてまいりますので、 引き続き、千葉ジェッツへの熱い応炎をよろしくお願いいたします。

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