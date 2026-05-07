ベルギー王室御用達チョコレートブランド「ヴィタメール」初夏にぴったりのカップデザートを販売いたします

株式会社 エーデルワイス

ベルギー王室御用達チョコレートブランド「ヴィタメール(https://www.wittamer.jp)」は、初夏にぴったりの期間限定カップデザート2種を5月16日(土)より販売いたします。暑さが増すこれからの季節に、涼やかな味わいで初夏のひとときをお楽しみください。

スッキリとしたほろ苦さ「ジュレ・オ・カフェキャラメル」

ジュレ・オ・カフェキャラメル

香り深い石窯コーヒーを使用したコーヒーゼリーに、ヴィタメール自慢のまろやかなクリームと ほろ苦いキャラメルムースを重ねました。甘さ控えめでほろ苦い余韻が楽しめる大人の味わいです。

■商品名：ジュレ・オ・カフェキャラメル

■価格：\800(本体価格 \740)

■販売期間：5月16日(土)～7月16日(木)

ジューシーなマンゴーの甘みが広がる「ヴェリーヌ・デテ」

ヴェリーヌ・デテ

マンゴーとパッションフルーツのムースに、マンゴーとオレンジのソース、ミルクパンナコッタを合わせました。ジューシーなマンゴーの甘みとパンナコッタの濃厚でやさしい味わいに、パッションフルーツとオレンジのほのかな酸味が合わさります。

■商品名：ヴェリーヌ・デテ

■価格：\800(本体価格 \740)

■販売期間：5月16日(土)～7月16日(木)

■「ヴィタメール」とは、1910年ベルギーの首都ブリュッセルで創業した、ベルギー王室御用達の老舗チョコレートブランドです。1990年日本出店。関東・関西の百貨店を中心に22店舗を展開し、ショコラ、ケーキ、贈答用の焼菓子など、ベルギー伝統の味を販売しています。

（HP）https://www.wittamer.jp

（Instagram）＠wittamer_japan (https://www.instagram.com/wittamer_japan/)