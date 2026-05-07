医療機関向け海外医薬品輸入代行サービス「Doctor Supply」提供開始
株式会社Doctor Supply
- 正規ルートでの安全な輸入と適正価格
世界各国の製薬会社・サプライヤーとの信頼関係を活かし、厚生労働省への届け出を含む正規ルートから高品質な医薬品を適正価格で調達します。
- 輸入に関わる全手続きをフルサポート
輸入許可申請（薬監証明）に必要な書類作成から通関手続きまで、専門知識を持つスタッフが一括で代行し、医療機関様の業務負担を大幅に軽減します。
- 柔軟な対応力（小ロット・オリジナルパッケージ）
少量の注文にも対応するほか、病院・クリニックのブランディングに貢献する「オリジナルパッケージ（ロゴや院名の印字等）」の制作も可能です。
株式会社Doctor Supply（本社：東京都中央区、代表：上田貴司、以下Doctor Supply）は、医師・医療従事者など、医療機関専用の海外医薬品輸入代行サービスを開始しました。医薬品輸入における輸入に関わる煩雑な続きなどを専門知識を持つスタッフが提供し、安心で安全な医薬品を適正価格でお届けするサポートをいたします。
■サービス開始の背景
昨今の医療現場において、AGA治療薬やメディカルダイエット薬、美容注射などを中心に海外医薬品のニーズが急速に高まっています。一方で、海外からの医薬品調達には、厚生労働省への届出（薬監証明の取得）や通関手続きなど、医療機関にとっては大きな負担となる煩雑な作業が伴います。
「Doctor Supply」は、こうした医療現場の課題を解決し、安全・迅速・適正価格で医薬品をお届けすることを目的に設立された、海外医薬品輸入代行の専門サービスです。
■「Doctor Supply」の主な特徴
Doctor Supplyでは、医療現場のニーズに合わせたサポートを行っています。
- 正規ルートでの安全な輸入と適正価格
世界各国の製薬会社・サプライヤーとの信頼関係を活かし、厚生労働省への届け出を含む正規ルートから高品質な医薬品を適正価格で調達します。
- 輸入に関わる全手続きをフルサポート
輸入許可申請（薬監証明）に必要な書類作成から通関手続きまで、専門知識を持つスタッフが一括で代行し、医療機関様の業務負担を大幅に軽減します。
- 柔軟な対応力（小ロット・オリジナルパッケージ）
少量の注文にも対応するほか、病院・クリニックのブランディングに貢献する「オリジナルパッケージ（ロゴや院名の印字等）」の制作も可能です。
■会社概要
会社名：株式会社Doctor Supply
代表者：上田 貴司
事業内容：海外医薬品の輸入代行サービス
所在地：東京都中央区銀座1-12-4 N&E BLD.7階
URL：https://doctorsupply.jp/