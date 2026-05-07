「BP新長田メディカルビル」2026年5月1日開業

株式会社ブライトパスビル正面外観

共用部

共用部

正面玄関

株式会社ブライトパス （本社：神戸市、代表取締役：新井雅智）は、JR新長田駅から徒歩5分に位置する元・大手靴商社の本社ビルを譲り受けて医療ビルへコンバージョンし、「BP新長田メディカルビル」として2026年5月1日に開業いたしました。

本施設は、JR新長田駅から線路沿い直線徒歩圏内という高い交通利便性に加え、2031年に開業予定の「神戸市立医療センター（新西市民病院）」の通り沿いに立地しており、今後の地域医療需要の高まりを見据えた医療拠点として整備されます。

これまで、地域のビジネス拠点として活用されてきた本ビルを医療用途へ転換することで、既存建物の価値を活かした都市資産の再生と地域医療インフラの充実を同時に実現します。

施設内には、消化器内科・肝臓内科・大腸カメラ・胃カメラ等を専門とする「てい消化器・肝臓内科クリニック」をはじめとした複数の医療機関の入居を予定しており、地域住民が日常的に通院しやすい医療環境の形成を目指します。また、1階には兵庫・大阪を中心とした地域密着型の調剤薬局グループである株式会社アルカ・株式会社ナガタ薬品グループが「ナガタ薬局新長田店」を出店し、医療機関との連携を図りながら外来患者の利便性向上と地域医療の支援機能とかかりつけ薬局機能を担います。

株式会社ブライトパス は、本プロジェクトを通じて、駅近立地と将来の医療拠点形成エリアという地域特性を活かしながら、地域住民の健康を支える医療インフラの整備と都市資産の有効活用を推進し、生活が豊かになるような活動を今後も進めてまいります。

【施設概要】

施設名称：BP新長田メディカルビル

所在地：兵庫県神戸市長田区日吉町3-1-28（JR新長田駅 徒歩5分）

開業：2026年5月1日

用途：医療ビル（クリニック・調剤薬局等）

主な医療機関：てい消化器・肝臓内科クリニック（ https://tei-clinic.jp ) ほか

調剤薬局：ナガタ薬局新長田店 ( https://arka.co.jp )

【会社概要】

会社名：株式会社ブライトパス

代表者：代表取締役 新井雅智

事業内容：靴雑貨事業部、不動産事業部、食料品リテール事業部

【本件や募集フロアに関するお問い合わせ先】

株式会社ブライトパス 業務推進部

Email：medical@brightpath.jp