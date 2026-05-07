いわて県民情報交流センター（キオクシア アイーナ）は開館20周年を迎えます

岩手県

いわて県民情報交流センター（キオクシアアイーナ）は、令和８年５月８日でグランドオープン20周年を迎えることから、これまでご利用いただいた県民の皆様への感謝の気持ちを込めて、年間を通じた記念広報を行うとともに、各入居施設がそれぞれ20周年記念の取組を実施します。

【URL】https://www.aiina.jp/

●概要

開館20周年を記念し、記念ロゴやイラストを活用した情報発信を行うとともに、各入居施設がそれぞれの特色を生かした記念の取組を実施します。

子どもから大人まで幅広い世代の皆様に楽しんでいただけるよう、各施設の多様な取組を通じて、より多くの方にご来館いただき、交流とにぎわいのある施設づくりを進めていきます。

●取組

【記念広報】

オガサワラユウダイ氏による記念ロゴおよびイラストを制作しました。

「20 years」のロゴとともに、岩手県PRキャラクター「そばっち」が施設と並ぶ親しみやすいデザインとなっており、「20年のありがとう。これからも、あいーな。」というメッセージを発信します。

今後、ホームページやSNS、館内掲示物などで広く活用していきます。

【岩手県立図書館】

・「ブックツリー～みんなで育てる読書の木～」「20th ANNIVERSARY STAMPS」（～12月27日）

・講演会「岩手県立図書館所蔵史料の魅力―『岩手県管轄地誌』を中心に―」（５月９日）

・20周年関連展示（５月28日または12月27日まで）

【管理事務室】

・20周年ありがとうライトアップ（～５月８日）

・親子でバックヤードツアー（５月６日）

・記念写真展『聳（そび）える。』-岩手県のランドマーク落成までの記録-（～５月24日）

【ＮＰＯ活動交流センター】

・デジタルサイネージによる施設紹介 等

【国際交流センター】

・外国人との交流イベント「ちゃっとランド」（５月23日）

・国際交流イベント「2026ワンワールドフェスタinいわて」（11月15日）

【男女共同参画センター】

・オンラインセミナー2026 -自分の当たり前をアップデートする学びの時間-（６月20日）

・県立図書館との連携によるジェンダー関係展示（５月31日～６月29日）

【青少年活動交流センター】

・いわて親子フェスティバル（10月12日）

【子育てサポートセンター】

・七夕コンサート（７月上旬）

・クリスマスコンサート（12月13日）

【環境学習交流センター】

・センター発行誌バックナンバーの配架

●【問い合わせ先】

環境生活部若者女性協働推進室

TEL：019-629-5199

e-mail：AC0006@pref.iwate.jp