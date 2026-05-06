MMORPG『レジェンドオブユミル』、サービス開始200日記念イベントを実施！

株式会社Weｍade Japan

WEMADE Co., Ltd.（代表取締役 Park, Kwan Ho、以下WEMADE）が提供するUnreal Engine 5採用MMORPG『レジェンドオブユミル（Legend of YMIR）』は、グローバルサービス200日を記念した大規模イベントキャンペーン「栄光の大宴会」を実施する。

最新アップデートの詳細は、以下の公式ページより確認できる。

▶ 200日記念イベント詳細はこちら

https://www.legendofymir.com/ja/news/notice/734329?wmsso_sign=check

▶︎ 5月6日(火)のアップデート内容に間する詳細はこちら

https://www.legendofymir.com/ja/news/release/735062

■ グローバルサービス200日--世界中のプレイヤーとともに刻んだ節目

『レジェンドオブユミル』は、Unreal Engine 5による高品質グラフィックと北欧神話を再解釈した世界観、大規模戦闘コンテンツを特徴とするMMORPGだ。2025年10月のグローバルリリース以降、WEMADEは主要アップデートとグローバルコミュニティイベントを継続して展開し、世界中のプレイヤーとサービスを積み重ねてきた。

今回の200日記念キャンペーンは、これまで遊び続けてきたプレイヤーへの感謝を伝えるとともに、新規・復帰プレイヤーも安定して成長できるよう、多彩なログイン報酬と成長支援イベントを中心に構成されている。

■ 200日感謝イベント--充実の報酬と特別コンテンツ

200日記念の代表イベントとして、「200日感謝14日出席」「200日、栄光の祝杯」「トムテのゴールデン宴」などを実施。イベントに参加することで、安全強化チケット、合成再挑戦チケット、召喚チケット、英雄グレード報酬、成長支援アイテムなど、多彩な報酬が獲得できる。

特に、200日当日には全プレイヤーを対象に200日記念のバディ「フロ」が支給される。さらにイベント期間中は、バッグおよび倉庫の拡張費用割引イベントも同時開催され、プレイヤーの利便性向上と成長負担の軽減を図る。

■ キャラクター成長・コンテンツの大幅強化

コンテンツ面でも主要アップデートが続く。キャラクター成長と装備の活用性を高めるアップデートが適用されるほか、マスタリーシステム、キャラクターNFT、超越システム、バフ守護塔システム、協力の殿堂の正規化、遠征コンテンツ悪夢モードなど、多彩なコンテンツが順次追加される予定だ。

また、新たな戦場「シンドリの失われた宝の島」が実装される。クランが大小5つの島に分散した宝島をめぐって資源を争う新コンテンツで、クラン間の戦略的な戦闘が展開される。

■ 第2回 YMIR Cup World Championship、6月開催が決定

今年初めにシンガポールにて、グローバルゲーミングブランドRazerとともに開催した第1回 YMIR Cup World Championshipに続き、第2回 YMIR Cup World Championshipを6月に開催予定だ。先月のSteam版リリースによるプラットフォーム拡充とあわせ、WEMADEは継続的なアップデートとコミュニティ活動を通じて、『レジェンドオブユミル』のグローバルサービスを展開していく方針だ。

■ グローバルサービス拡張--東南アジア地域への展開を加速

WEMADEはグローバルサービスの拡大にも注力している。フィリピンのプレイヤーのアクセシビリティ向上を目的としたマニラサーバーの提供に続き、インドネシアのプレイヤー向けの言語パックも現在準備中であり、まもなく適用予定だ。これにより、東南アジア地域のプレイヤーがより快適にゲームを楽しめる環境の整備を進めていく。

■ 今後のアップデートロードマップも公開

WEMADEは200日記念ページにて、今後のアップデート方向性の一部も公開した。レベル拡張、競争コンテンツ、ワールドレイド、新クラスなど、多彩なコンテンツを順次展開し、長期サービスの基盤を強化していく予定だ。

WEMADEの関係者は「グローバルサービス200日は、世界中のプレイヤーとともに築いてきた意義深い節目」とし、「今後も多彩なアップデートと地域に合わせたサービスを通じて、グローバルのプレイヤーがより安定してゲームを楽しめる環境をつくり続けていく」と語った。

『レジェンドオブユミル』の200日記念イベントおよびアップデートの詳細は、公式サイトおよびコミュニティチャンネルにて確認できる。

■ ゲームの入手方法

『レジェンドオブユミル』は、公式サイト（https://legendofymir.com）およびWEMIX PLAY（https://wemixplay.com）からPC版をダウンロードできる。

モバイル版はGoogle PlayストアとApp Storeにて配信中。

▶『レジェンドオブユミル』App Store/Google ダウンロードQRコード

【参考サイト】

・公式サイト：https://www.legendofymir.com/ja/

・公式X(日本専用)：https://x.com/LegendofYMIR_JP

・公式Discord：https://discord.com/invite/legendofymir

・公式Youtube：https://www.youtube.com/@WEMADEGlobal

・WEMIX PLAYイベントページ：https://event.wemixplay.com/legendofymir

WEMIX概要

WEMIX3.0はこれまでの経験に基づいて開発されたプラットフォームを中心としたサービス志向の開放型メインネットであり、分散型、セキュリティ、拡張性などブロックチェーンネットワークの核心となる要件を満たしている暗号資産。WEMIX3.0の巨大なエコシステム (Mega-Ecosystem)の成長を率いるブロックチェーンゲームプラットフォーム「WEMIX PLAY」やDAO(分散型自律組織)&NFT(非代替性トークン) プラットフォーム「NILE」、DeFi(分散型金融)プラットフォーム「WEMIX.Fi」など、3大プラットフォームを有しており、各プラットフォーム内で様々なサービスとビジネスが生成されている。

▼WEMIX関連サイト

・WEMIX HomePage：https://www.wemix.com/

・WEMIX PLAY(BCG PF)：https://wemixplay.com/

WEMADE会社概要

「WEMADE」は2000年2月10日に韓国で設立されたPCオンラインゲーム及びスマホゲームの開発・運営する会社である。「ICARUS ONLINE」、「MIR4」、「Mir M」、「Night Crows」など多数ゲームタイトルの開発・サービスし、2018年からはブロックチェーン事業を並行し独自メインネットコインWEMIX3.0を中心としたプラットフォームサービスを展開している。WEMADEは韓国のKOSDAQ上場企業であり、傘下には世界各国の支社と複数のゲームスタジオがある。

▼基本情報

・会社名：WEMADE Co., Ltd.（韓国KOSDAQ上場(証券コード：112040)）

・設立：2000年2月10日

・代表者：代表取締役社長 朴 瓘鎬（Park, Kwan Ho）

・事業内容：ゲームメディアコンテンツの開発及びパブリッシング、ブロックチェーン事業

・ホームページ：https://www.wemade.com/