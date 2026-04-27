Greish（グレイシュ）について

「Greish（グレイシュ）」は、上品で大人っぽい雰囲気を大切にした結婚式オープニングムービーです。 落ち着いたトーンと洗練されたデザインにより、可愛らしさだけに寄りすぎない、センスの良い披露宴の始まりを演出します。 また、写真は最大40枚まで使用可能。新郎新婦それぞれの紹介から、ふたりの思い出までしっかりと盛り込める構成となっています。 紹介ムービーとしての分かりやすさを持ちながらも、全体の印象はすっきりと上品に。おしゃれさと伝わりやすさの両立を目指して制作しました。

開発背景

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=gaLH6uMQ0JU https://weddingvideowish.com/openingmovie/greish

WEDDINGWISHではこれまで、写真をたっぷり使用し、新郎新婦のこれまでの歩みを丁寧に伝えられるプロフィールムービー「Fotoa」を展開してまいりました。 「Fotoa」は、上品でシンプルな世界観の中に、ふたりらしさをしっかりと表現できるムービーとして、多くのお客様にご支持いただいています。 一方で、オープニングムービーにおいても、「可愛すぎず、上品で洗練された雰囲気の映像がほしい」というお声をいただく機会が増えてまいりました。 そうしたニーズを受け、今回「Fotoa」と対になる存在として企画・制作したのが、新作オープニングムービー「Greish（グレイシュ）」です。 プロフィールムービー「Fotoa」で大切にしてきた上質感や見やすさを受け継ぎながら、披露宴の始まりをよりスマートに、そしておしゃれに演出できるムービーとして仕上げました。

Fotoa｜写真も動画も美しく魅せる、上品でシンプルなプロフィールムービー

このような方におすすめ

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=-a-uYdwJuXI https://weddingvideowish.com/profilemovie/fotoa

「Greish（グレイシュ）」は、可愛らしさよりも洗練された雰囲気を大切にしたい新郎新婦様におすすめのオープニングムービーです。 上品で大人っぽい披露宴演出をご希望の方をはじめ、韓国風やモダンテイストなど、落ち着きのある洗練されたデザインをお好みの方にぴったりの映像に仕上げています。 また、写真を効果的に活用しながら、デザイン性にもこだわりたい方にもおすすめです。 披露宴の始まりを印象的に演出し、ゲストの期待感を高めたい新郎新婦様に向けたムービーです。

商品概要

商品名：Greish（グレイシュ） 種別：結婚式オープニングムービー 写真使用可能枚数：最大40枚 特徴：上品、大人っぽい、洗練デザイン、紹介重視、視認性重視 提供ブランド：WEDDINGWISH 提供企業：合同会社WISH 代表者：木下 広大 所在地：福岡県糟屋郡粕屋町長者原東2丁目1-22 電話番号：0120-962-027 公式ウェブサイト：https://weddingvideowish.com

WEDDINGWISHについて

WEDDINGWISHは、木下広大が代表を務める、結婚式ムービーの制作・販売サービスです。 プロフィールムービーやオープニングムービーを中心に、新郎新婦様の大切な一日をより印象的に彩る映像商品を展開しています。 上品で見やすく、ふたりらしさが伝わる映像づくりを大切にし、披露宴の雰囲気や好みに合わせて選べる、洗練されたデザインのムービーを提供しています。 今後も、多様化する結婚式のスタイルや新郎新婦様のこだわりに寄り添い、特別な一日をより美しく演出する映像商品を展開してまいります。

https://weddingvideowish.com https://www.google.co.jp/maps/place/%E7%B5%90%E5%A9%9A%E5%BC%8F%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%83%93%E3%83%BC%E4%BD%9C%E6%88%90+WEDDINGWISH