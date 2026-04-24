【学術論文発表済】大阪府大阪市のバザルト(R)ボディケアが20代の生理痛・頭痛・側弯症・冷えに変化。月1回1年の継続ケアでピル・頭痛薬を卒業し姿勢改善と全身コンディションの整いを実現した最新症例を公開

【学術論文発表済】大阪府大阪市のバザルト(R)ボディケアが20代の生理痛・頭痛・側弯症・冷えに変化。月1回1年の継続ケアでピル・頭痛薬を卒業し姿勢改善と全身コンディションの整いを実現した最新症例を公開