【学術論文発表済】大阪府大阪市のバザルト(R)ボディケアが20代の生理痛・頭痛・側弯症・冷えに変化。月1回1年の継続ケアでピル・頭痛薬を卒業し姿勢改善と全身コンディションの整いを実現した最新症例を公開
バザルト(R)が導いた変化――大阪府大阪市・美肌×美姿勢×温活バザルトサロン La Lumiereの症例報告
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは婦人科領域への有用性を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、大阪府大阪市のサロン『美肌×美姿勢×温活バザルトサロン La Lumiere（ラ・ルミエール）』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは20代後半の女性です。冷え・むくみ・ホルモンバランスの乱れ・生理痛（18歳からピルを10年服用）・側弯症による姿勢不良・頭痛薬なしでは仕事に行けないほどの頭痛と、複合的な不調を抱えていました。将来の妊活に向けて体調を整え、ピルと頭痛薬を手放したいという想いでご来店されました。
同サロンでは、ボディのみ、またはボディ＋ヘッドを月1回のペースで継続実施。4ヶ月ほどから変化が現れはじめ、すべての不調が解消し薬が完全に不要になったのは1年後でした。
現在はピルも頭痛薬も不要に。服の上からでも歪みがわかるほどだった側弯症はほぼわからない状態まで改善。張り出していた肋骨も目立たなくなり、肩こり・首こりも解消。疲れがたまりにくくなったことも確認されています。
お客様は「施術後に身体の中からしっかり温まり、家に帰っても持続する。冷えを感じなくなってきた」「長年やめられなかったピルを卒業できてとても嬉しい」「風邪をひきにくくなり、同僚にも『最近元気だね』と言われている」「身体の歪みがかなりあったのにまっすぐになった」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：美肌×美姿勢×温活バザルトサロン La Lumiere（大阪府大阪市）
URL：https://aromalalumiere.wixsite.com/r-b-lalumiere
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347328/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347328/images/bodyimage2】
「他店が何をしているか、全く気にする必要がなくなった。それがバザルト(R)を導入した最大の変化です。」
大阪府大阪市の『La Lumiere（ラ・ルミエール）』オーナー・鈴木氏がバザルト(R)を選んだのは、「気持ちいいだけでなく、結果が出るものを探していた」という明確な軸からでした。力でほぐすのではなく、ただただ気持ちよく、しかも結果がついてくる。一回の施術でも即効性がある。その体感が導入の確信となりました。
「婦人科医推奨・エビデンス取得技術であることで、お客様に安心感を届けられ、自分自身の技術にも自信を持って提供できます。他店が何をしているか全く気にする必要がなくなったことが、サロン経営の大きな変化です」と鈴木氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、鈴木氏はこう語ります。「ハンドの120分とバザルトの120分では、セラピスト自身の疲労感がまったく違います。以前は強いコリのある方の施術後に腱鞘炎になりかけることもありましたが、今は全くありません。長くセラピストを続けていくためにも、本当にありがたい技術です」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、婦人科領域への有用性を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、10年来のピル服用・慢性的な頭痛・側弯症・冷えという複合的な不調を抱えた20代女性が、バザルト(R)を月1回・1年継続することで薬への依存からの脱却・姿勢改善・全身コンディションの整いが確認されるという、婦人科医推奨×体表温度管理の安全性というバザルト(R)の特性が、若い世代の女性の根本的なコンディション整備においても高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
エステ技術における科学的根拠が問われる時代、バザルト(R)ストーンは婦人科領域への有用性を検証した学術論文を発表しており、婦人科医推奨を受けた唯一のトリートメント技術として確立されています。
この度、大阪府大阪市のサロン『美肌×美姿勢×温活バザルトサロン La Lumiere（ラ・ルミエール）』より、そのエビデンスを実証する症例が報告されました。
対象となったのは20代後半の女性です。冷え・むくみ・ホルモンバランスの乱れ・生理痛（18歳からピルを10年服用）・側弯症による姿勢不良・頭痛薬なしでは仕事に行けないほどの頭痛と、複合的な不調を抱えていました。将来の妊活に向けて体調を整え、ピルと頭痛薬を手放したいという想いでご来店されました。
同サロンでは、ボディのみ、またはボディ＋ヘッドを月1回のペースで継続実施。4ヶ月ほどから変化が現れはじめ、すべての不調が解消し薬が完全に不要になったのは1年後でした。
現在はピルも頭痛薬も不要に。服の上からでも歪みがわかるほどだった側弯症はほぼわからない状態まで改善。張り出していた肋骨も目立たなくなり、肩こり・首こりも解消。疲れがたまりにくくなったことも確認されています。
お客様は「施術後に身体の中からしっかり温まり、家に帰っても持続する。冷えを感じなくなってきた」「長年やめられなかったピルを卒業できてとても嬉しい」「風邪をひきにくくなり、同僚にも『最近元気だね』と言われている」「身体の歪みがかなりあったのにまっすぐになった」と語っています。
※効果には個人差があります。
バザルト(R)トリートメントは、感覚的なリラクゼーションに留まらず、論文に裏打ちされた理論で体の土台から整える、再現性の高いウェルネスメニューです。
■症例提供サロン：美肌×美姿勢×温活バザルトサロン La Lumiere（大阪府大阪市）
URL：https://aromalalumiere.wixsite.com/r-b-lalumiere
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347328/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347328/images/bodyimage2】
「他店が何をしているか、全く気にする必要がなくなった。それがバザルト(R)を導入した最大の変化です。」
大阪府大阪市の『La Lumiere（ラ・ルミエール）』オーナー・鈴木氏がバザルト(R)を選んだのは、「気持ちいいだけでなく、結果が出るものを探していた」という明確な軸からでした。力でほぐすのではなく、ただただ気持ちよく、しかも結果がついてくる。一回の施術でも即効性がある。その体感が導入の確信となりました。
「婦人科医推奨・エビデンス取得技術であることで、お客様に安心感を届けられ、自分自身の技術にも自信を持って提供できます。他店が何をしているか全く気にする必要がなくなったことが、サロン経営の大きな変化です」と鈴木氏は語ります。
まだバザルト(R)を知らない方へ、鈴木氏はこう語ります。「ハンドの120分とバザルトの120分では、セラピスト自身の疲労感がまったく違います。以前は強いコリのある方の施術後に腱鞘炎になりかけることもありましたが、今は全くありません。長くセラピストを続けていくためにも、本当にありがたい技術です」
※効果には個人差があります。
バザルト(R)ストーン本部校（株式会社ウェルフィット）からのコメント
バザルト(R)ストーンは、婦人科医推奨技術としての認定や、婦人科領域への有用性を検証した学術論文の発表など、常に「エビデンス（根拠）」を重視して展開してまいりました。今回の症例は、10年来のピル服用・慢性的な頭痛・側弯症・冷えという複合的な不調を抱えた20代女性が、バザルト(R)を月1回・1年継続することで薬への依存からの脱却・姿勢改善・全身コンディションの整いが確認されるという、婦人科医推奨×体表温度管理の安全性というバザルト(R)の特性が、若い世代の女性の根本的なコンディション整備においても高い再現性をもって発揮されていることを示す一例です。
「バザルトストーンセラピスト養成講座」では、この科学的根拠に基づいた技術を体系的に指導し、全国47都道府県で展開しています。当スクールは、正しい知識と技術を備えたセラピストを育成することで、エステ業界全体の信頼性向上と、サロン経営の持続的な安定を支援し続けています。
【バザルト(R)ストーンセラピスト養成講座 公式サイト】
https://www.basaltschool-wellfit.jp
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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