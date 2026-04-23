こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「glo™ Hyper Pro」が4月27日より期間限定価格1,480円にて販売
-「glo™ Hilo」シリーズ も同日から2週間、公式オンラインストアにて2,000円オフ
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社（本社：東京都港区、代表：マウリシオ・ララ、以下「BATジャパン」）は、2026年4月27日（月）から5月24日（日）までの期間、加熱式たばこデバイス「glo™ Hyper Pro（グロー・ハイパー・プロ）」の全5カラーを対象に、期間限定の特別価格1,480円（税込）で販売するキャンペーンを実施します。
本キャンペーンは、全国のコンビニエンスストア［1］、glo™公式オンラインストアおよび各公式オンラインストア［2］、ならびにglo™ ストア 銀座にて展開し、紙巻たばこから加熱式たばこへの切り替えの機会として、「glo™ Hyper Pro」をよりお求めやすい価格でお試しいただけます。
また、「glo™ Hilo（グロー・ヒーロ）」および「glo™ Hilo Plus（グロー・ヒーロ・プラス）」も2026年4月27日（月）から5月10日（日）までの期間、glo™公式オンラインストアおよび各公式オンラインストア［2］、ならびにglo™ ストア 銀座にてデバイスの全カラーを対象にメーカー希望小売価格から2,000円オフで販売いたします。
なお、「glo™ Hyper Pro」の専用スティックである、「Lucky Strike（ラッキー・ストライク）」は450円、「KENT（ケント）」は500円、「neo™（ネオ）」は500円で、「glo™ Hilo（グロー・ヒーロ）」および「glo™ Hilo Plus（グロー・ヒーロ・プラス）」の専用スティックである「virto（ヴァルト）」は580円にて、2026年4月1日付の現行小売定価を据え置いております。
■「glo™ Hyper Pro」の特長
「glo™ Hyper Pro」は「HEATBOOST™テクノロジー」により、より高い満足感を目指した加熱技術を搭載しています。また、「TASTE SELECT™ダイアル」により、スタンダードとブーストの2つの加熱モードをスムーズに切り替え可能。ブーストモードを選択することで、味わいがさらにパワーアップ［3］します。さらに、デバイス側面にある「EASYVIEW™スクリーン」により、AMOLEDディスプレイを通じて、充電状況や加熱モード、セッションの進行状況など、デバイスの状態をひと目で確認することができます。
■「glo™ Hilo（グロー・ヒーロ）」シリーズについて
「glo™ Hilo」シリーズは、先進のテクノロジーと洗練された機能美を融合させた加熱式たばこデバイスです。新加熱技術「TurboStart™テクノロジー」により、「glo™ Hilo」ではわずか5秒、「glo™ Hilo Plus」では10秒以内でパンチがありなめらかな吸いごたえを実現しました。また、デバイス側面に搭載されたスクリーンにより、セッション状況やバッテリー残量など、デバイスの状態を直感的に把握できます。
■「glo™ Hyper Pro」製品概要
■「glo™ Hilo」「glo™ Hilo Plus」製品概要
［1］一部店舗や在庫によっては取り扱いがない場合もございます。また、販売チャネルによって取り扱いカラーは異なります。
［2］公式オンラインストアはこちら：
・glo™ & VELO オフィシャルオンラインショップ：https://www.shopglovelo.jp/
・公式 glo™ Yahoo!店：https://shopping.geocities.jp/glo/
・公式glo™ 楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/glo-online/
・Amazon でもご購入いただけます。
［3］glo™ Hyper Proのスタンダードモードとの比較。
［4］製造直後のデバイスを対象にした自社テストに基づく。充電残量のない状態からフル充電されるまでの所要時間を指し、所要時間はバッテリーの使用年月や温度環境によって変動する可能性があります。
［5］セッション回数は、フル充電されたHiloデバイスもしくはglo™ Hilo Plus充電ケースの自社テストに基づいており、個人の使用状況により異なる場合があります。
［6］本キャンペーンと同様のキャンペーンが今後実施される可能性があります。また、販売チャネルにより実際の販売価格が異なる場合があります。
［7］製造直後のデバイスを対象にした自社テストに基づく。充電残量のない状態から80%の充電量に至るまでの所要時間を指し、所要時間はバッテリーの使用年月や温度環境によって変動する可能性があります。
加熱式たばこglo™について
glo™公式サイト： https://www.myglo.com/jp/ja/
glo™公式Instagramアカウント（@glo_japan）：
https://www.instagram.com/glo.japan/
フラッグシップストア「glo™ ストア 銀座」：https://www.myglo.com/jp/ja/event/glo-store-ginza
BATジャパンについて
https://digitalpr.jp/table_img/1178/133651/133651_web_1.png
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社（本社：東京都港区、代表：マウリシオ・ララ、以下「BATジャパン」）は、2026年4月27日（月）から5月24日（日）までの期間、加熱式たばこデバイス「glo™ Hyper Pro（グロー・ハイパー・プロ）」の全5カラーを対象に、期間限定の特別価格1,480円（税込）で販売するキャンペーンを実施します。
また、「glo™ Hilo（グロー・ヒーロ）」および「glo™ Hilo Plus（グロー・ヒーロ・プラス）」も2026年4月27日（月）から5月10日（日）までの期間、glo™公式オンラインストアおよび各公式オンラインストア［2］、ならびにglo™ ストア 銀座にてデバイスの全カラーを対象にメーカー希望小売価格から2,000円オフで販売いたします。
なお、「glo™ Hyper Pro」の専用スティックである、「Lucky Strike（ラッキー・ストライク）」は450円、「KENT（ケント）」は500円、「neo™（ネオ）」は500円で、「glo™ Hilo（グロー・ヒーロ）」および「glo™ Hilo Plus（グロー・ヒーロ・プラス）」の専用スティックである「virto（ヴァルト）」は580円にて、2026年4月1日付の現行小売定価を据え置いております。
■「glo™ Hyper Pro」の特長
「glo™ Hyper Pro」は「HEATBOOST™テクノロジー」により、より高い満足感を目指した加熱技術を搭載しています。また、「TASTE SELECT™ダイアル」により、スタンダードとブーストの2つの加熱モードをスムーズに切り替え可能。ブーストモードを選択することで、味わいがさらにパワーアップ［3］します。さらに、デバイス側面にある「EASYVIEW™スクリーン」により、AMOLEDディスプレイを通じて、充電状況や加熱モード、セッションの進行状況など、デバイスの状態をひと目で確認することができます。
■「glo™ Hilo（グロー・ヒーロ）」シリーズについて
「glo™ Hilo」シリーズは、先進のテクノロジーと洗練された機能美を融合させた加熱式たばこデバイスです。新加熱技術「TurboStart™テクノロジー」により、「glo™ Hilo」ではわずか5秒、「glo™ Hilo Plus」では10秒以内でパンチがありなめらかな吸いごたえを実現しました。また、デバイス側面に搭載されたスクリーンにより、セッション状況やバッテリー残量など、デバイスの状態を直感的に把握できます。
■「glo™ Hyper Pro」製品概要
■「glo™ Hilo」「glo™ Hilo Plus」製品概要
［1］一部店舗や在庫によっては取り扱いがない場合もございます。また、販売チャネルによって取り扱いカラーは異なります。
［2］公式オンラインストアはこちら：
・glo™ & VELO オフィシャルオンラインショップ：https://www.shopglovelo.jp/
・公式 glo™ Yahoo!店：https://shopping.geocities.jp/glo/
・公式glo™ 楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/glo-online/
・Amazon でもご購入いただけます。
［3］glo™ Hyper Proのスタンダードモードとの比較。
［4］製造直後のデバイスを対象にした自社テストに基づく。充電残量のない状態からフル充電されるまでの所要時間を指し、所要時間はバッテリーの使用年月や温度環境によって変動する可能性があります。
［5］セッション回数は、フル充電されたHiloデバイスもしくはglo™ Hilo Plus充電ケースの自社テストに基づいており、個人の使用状況により異なる場合があります。
［6］本キャンペーンと同様のキャンペーンが今後実施される可能性があります。また、販売チャネルにより実際の販売価格が異なる場合があります。
［7］製造直後のデバイスを対象にした自社テストに基づく。充電残量のない状態から80%の充電量に至るまでの所要時間を指し、所要時間はバッテリーの使用年月や温度環境によって変動する可能性があります。
加熱式たばこglo™について
製品やキャンペーンの最新情報は以下よりご覧いただけます。
glo™公式サイト： https://www.myglo.com/jp/ja/
glo™公式Instagramアカウント（@glo_japan）：
https://www.instagram.com/glo.japan/
フラッグシップストア「glo™ ストア 銀座」：https://www.myglo.com/jp/ja/event/glo-store-ginza
BATジャパンについて
社名：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社
所在地：〒107-6220 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー20F
代表者：社長 マウリシオ・ララ（Mauricio Lara）
公式サイト： https://www.batj.com/
BAT（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）はマルチカテゴリーにわたる消費財ビジネスを牽引するグローバルカンパニーです。英国・ロンドンに本社を置き、47,000人以上の従業員を擁しています。
当社は「スモークレスな世界」への移行を加速させるため、長期的な持続可能性を見据えたポートフォリオ変革を推進しています。この変革に向け、当社スモークレス製品のユーザー数を2030年までに5,000万人に引き上げ、2035年までにグループ収益の50％以上をスモークレス製品から創出することを目標としています。当社のスモークレスブランドは世界で3,410万人超の成人に使用（2025年末時点）されており、これらの使用者の多くが紙巻たばこから完全に切り替え、または消費量を低減しています。
変革に向けた基盤となる考え方が「たばこハームリダクション（たばこの害低減、THR）」です。THRとは、喫煙を継続する可能性のある喫煙者に対して、紙巻たばこのような燃焼式製品から、リスク低減の可能性を秘めたスモークレスなたばこ・ニコチン製品への切り替えを促す取り組みです。当社はTHRに関する考え方やエビデンスベースの知見、取り組みの変遷を「Omni™（オムニ）」を通じて公開するとともに、継続的に研究・科学分野の体制を強化しています。
BATジャパン（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン）は、BATの日本法人です。日本では1984年にたばこ販売事業を開始し、2001年にBATジャパンとしての歴史が始まりました。現在、紙巻たばこに加え、加熱式たばこ、オーラルたばこといったスモークレス製品の輸入および販売を行っています。日本での主力ブランドはグロー（glo™）、ベロ（VELO）、ネオ（neo™）、ケント（KENT）、クール（KOOL）、ラッキー・ストライク（LUCKY STRIKE）です。
掲載方法についてのお願い
BATグループでは、たばこ製品のマーケティングを適切に実施するために国際的な自主規準を設定しています。そのため消費者に対するたばこ製品に関するすべてのコミュニケーションには、20歳未満の方へのコミュニケーションをお控えいただくとともに、「喫煙と健康に関する注意文言」を表示することを関係各位にお願いしております。加熱式たばこに関しては、記事掲載していただく際には、「健康に関する注意文言」が表示されるようご配慮いただきたく存じます。ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
所在地：〒107-6220 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー20F
代表者：社長 マウリシオ・ララ（Mauricio Lara）
公式サイト： https://www.batj.com/
BAT（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）はマルチカテゴリーにわたる消費財ビジネスを牽引するグローバルカンパニーです。英国・ロンドンに本社を置き、47,000人以上の従業員を擁しています。
当社は「スモークレスな世界」への移行を加速させるため、長期的な持続可能性を見据えたポートフォリオ変革を推進しています。この変革に向け、当社スモークレス製品のユーザー数を2030年までに5,000万人に引き上げ、2035年までにグループ収益の50％以上をスモークレス製品から創出することを目標としています。当社のスモークレスブランドは世界で3,410万人超の成人に使用（2025年末時点）されており、これらの使用者の多くが紙巻たばこから完全に切り替え、または消費量を低減しています。
変革に向けた基盤となる考え方が「たばこハームリダクション（たばこの害低減、THR）」です。THRとは、喫煙を継続する可能性のある喫煙者に対して、紙巻たばこのような燃焼式製品から、リスク低減の可能性を秘めたスモークレスなたばこ・ニコチン製品への切り替えを促す取り組みです。当社はTHRに関する考え方やエビデンスベースの知見、取り組みの変遷を「Omni™（オムニ）」を通じて公開するとともに、継続的に研究・科学分野の体制を強化しています。
BATジャパン（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン）は、BATの日本法人です。日本では1984年にたばこ販売事業を開始し、2001年にBATジャパンとしての歴史が始まりました。現在、紙巻たばこに加え、加熱式たばこ、オーラルたばこといったスモークレス製品の輸入および販売を行っています。日本での主力ブランドはグロー（glo™）、ベロ（VELO）、ネオ（neo™）、ケント（KENT）、クール（KOOL）、ラッキー・ストライク（LUCKY STRIKE）です。
掲載方法についてのお願い
BATグループでは、たばこ製品のマーケティングを適切に実施するために国際的な自主規準を設定しています。そのため消費者に対するたばこ製品に関するすべてのコミュニケーションには、20歳未満の方へのコミュニケーションをお控えいただくとともに、「喫煙と健康に関する注意文言」を表示することを関係各位にお願いしております。加熱式たばこに関しては、記事掲載していただく際には、「健康に関する注意文言」が表示されるようご配慮いただきたく存じます。ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
https://digitalpr.jp/table_img/1178/133651/133651_web_1.png