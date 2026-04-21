建設DXを推進するコムテックス株式会社(所在地：富山県高岡市、代表取締役社長：竹脇 正貴、以下 コムテックス)は、福井コンピュータスマート株式会社(本社：福井県坂井市、代表取締役COO：田辺 竜太)が運営する建設業向けDXプラットフォームFC Apps Directにおいて、コムテックスが提供する建設キャリアアップシステム(CCUS)認定の入退場管理システム「キャリアリンク」を掲載開始しました。

それに伴い、制度の理解にとどまらず、実務での定着までを見据えた取り組みとして、福井コンピュータスマート株式会社主催のウェビナーにおいて、建設業退職金共済制度(以下、建退共)の電子ポイント方式と、その実務での活用方法について、全3回にわたり解説を行いました。





コムテックス「キャリアリンク」を「FC Apps Direct」に掲載開始





URL： https://www.fcgr.jp/fad/product/careerlink/detail/









■キャリアリンクについて

キャリアリンクは、国土交通省受託事業をきっかけに構築されたCCUS認定の現場入退場管理システムです。現場での使いやすさと、制度対応を無理なく両立できることを意識した運用設計を特長としています。





特長(1)｜現場で使いやすい入退場登録・CCUS連携

電話発信による就業履歴登録に対応しており、現場に専用端末や設備を設けることなく運用可能です。建設キャリアアップシステム(CCUS)認定システムのため、蓄積された入退場データはスムーズにCCUSへ連携できます。

また、「まとめ現場登録機能」を活用することで、各種制度への対応を見据えた柔軟な管理体制も構築できます。





特長(2)｜建退共電子申請への対応

キャリアリンクでは、建退共電子申請専用サイトの取り込みに対応した「工事情報ファイル」、「就労実績ファイル」を出力します。

工事情報や就労実績を、現場単位・期間単位で整理しやすくなっており、元請事業者・下請事業者双方における建退共の申請業務を支援します。





特長(3)｜役割分担が明確で、定着しやすい

各事業者の役割を以下のように明確化しています。

・元請事業者：CCUSへの就業履歴連携や、建退共申請に必要な情報を管理

・協力会社：日常的な入退場登録の実施のみ

元請事業者から協力会社への説明にかかる手間を大幅に削減できるため、現場でのスムーズな定着が期待できます。





現場で行う操作は入退場登録のみ、元請事業者は効率的な管理へ





■FC Apps Directについて

FC Apps Directは、建設業界の多様なニーズに応えるため、各種ソリューションをWeb上で分かりやすく提供するサービスプラットフォームです。

建設業に関わる企業が「知る・学ぶ・つながる」を通じて課題解決につなげられるよう、パートナー企業とともに業界のDX推進を支援しています。





各種サービスからお役立ち情報まで幅広く提供





URL： https://smt.fukuicompu.co.jp/fad/









■コムテックス株式会社 会社概要

商号 ： コムテックス株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 竹脇 正貴

所在地 ： 〒933-0047 富山県高岡市東中川町7-18

設立 ： 平成元年4月26日

事業内容： 建設DXソリューションサービス、ITコンサルティングほか

資本金 ： 3,600万円

URL ： https://www.ctx.co.jp/









■本件に関するお客様からのお問い合わせ先

コムテックス株式会社 水本

TEL： 050-5799-0819