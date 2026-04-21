地域振興を目的に、地域資源を使った事業を行っている一般社団法人アシタカ(所在地：岡山県真庭市 蒜山、代表：赤木 直人)は、一昨年の再開以降たくさんのお客様で賑わう「山乗渓谷そうめん流し 涼水亭」を、今年は4月から9月27日まで期間を拡大して営業致します。





最新の営業情報やメニューなど、ホームページをご覧ください。

「山乗渓谷そうめん流し 涼水亭」

URL： http://www.ryosuitei.ashitaka.or.jp/





涼水亭内観





■店舗の特徴

～神秘的な渓谷の中で特別な時間を～

まるで山水画のような、巨岩に包まれた「山乗渓谷」。涼水亭はそんな渓谷の中にあります。遊歩道を進めばマイナスイオン溢れる「不動滝」も。真夏でも渓谷の気温は21℃。夏休みの観光にもぴったりです。





涼水亭外観





～味にもこだわる～

喉越しの良い細麺を使用し、つゆも濃く甘めに仕上げた特製つゆ。他にも素材は地産にこだわり、雰囲気だけではなく、味にもこだわります。





そうめん流し





～こだわりの新メニュー～

ご当地グルメで日本一にも輝いた「ひるぜん焼きそば」や、オーナーが自ら秋田県横手市で修行して当地で生産している「いぶりこうこ(がっこ)」、特産のクロモジを岡山県産小麦に練り込んだ特製そうめんなど、ここでしか食べられないメニューもご用意しています。※クロモジそうめんは6月より提供予定









■メニュー一例 ※税込

流しそうめん ：800円(播州手延そうめんと、特製つゆ)

ひるぜん焼きそば：800円(日本一に輝いたご当地グルメを特製タレで)

アマゴの塩焼き ：700円(地域の漁協で育てられたアマゴ)

おにぎり ：400円(地域集落のお米)

クロモジ茶 ：300円(地域の野生クロモジを用いたお茶)

など





クロモジ茶

メニュー一例

いぶりこうこ(がっこ)





■周辺スポット

車で10分以内の距離には、地域の薪で沸かす日帰り温泉施設や、森林空間での空中アスレチックパーク「ボウケンノモリひるぜん」など、夏休みを楽しむスポットが盛りだくさんです。





ボウケンノモリひるぜん子供コース





■春のお得なキャンペーン

空中アスレチックパーク「ボウケンノモリひるぜん」を、下記キャンペーン期間中にご予約(体験)されたお客様は、涼水亭にてお食事の際にお好きなドリンクを1人につき1杯サービス致します。

～ご予約(体験)期間～

2026年4月～6月末までの間に体験またはご予約をされたお客様

～涼水亭利用期間～

2026年7月31日までの涼水亭営業日

※涼水亭利用日は、ボウケンノモリひるぜん体験前、当日、体験後日いずれも大丈夫です。

※ご予約完了画面や、ご予約完了メール、体験時の会計レシートなどご用意ください





ボウケンノモリひるぜん大人コース





■店舗概要

店舗名 ： 山乗渓谷そうめん流し 涼水亭

開店日 ： (1)4月～6月21日までの土日祝

(2)6月22日～9月27日までの火曜日を除く毎日

営業時間： (1)の期間10:00～15:00(最終受付14:30)※ただしGW期間は16時まで

(2)の期間10:00～16:00(最終受付15:30)

定休日 ： (1)の期間は平日

(2)の期間は毎週火曜日(ただし8月4日、11日、18日、9月22日は営業)

所在地 ： 〒717-0513 岡山県真庭市蒜山下和2096

アクセス： 米子自動車道 湯原ICから車で20分

席数 ： そうめん流しレーン×5(1レーンに最大8名まで)

そうめん流しセルフレーン×2(1レーンに5～10名)

テーブル席×4(1テーブルに最大4名)※ペット可

URL ： http://www.ryosuitei.ashitaka.or.jp/





いぶりこうこ製造風景





■会社概要

商号 ： 一般社団法人アシタカ

代表者 ： 代表理事 赤木 直人

所在地 ： 〒717-0513 岡山県真庭市蒜山下和1080-1

設立 ： 2015年5月

事業内容： 地域振興を目的とし、地域資源を用いた事業を展開

(薪製造、精油製造、食品製造、アウトドアパーク運営、移住者住宅管理など)









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

当該事業につきましては、店舗電話などはございませんので、HPなどをご確認ください。