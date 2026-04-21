岡山「山乗渓谷そうめん流し 涼水亭」が営業期間、メニューを拡大し、この春からシーズンスタート！
地域振興を目的に、地域資源を使った事業を行っている一般社団法人アシタカ(所在地：岡山県真庭市 蒜山、代表：赤木 直人)は、一昨年の再開以降たくさんのお客様で賑わう「山乗渓谷そうめん流し 涼水亭」を、今年は4月から9月27日まで期間を拡大して営業致します。
最新の営業情報やメニューなど、ホームページをご覧ください。
「山乗渓谷そうめん流し 涼水亭」
URL： http://www.ryosuitei.ashitaka.or.jp/
涼水亭内観
■店舗の特徴
～神秘的な渓谷の中で特別な時間を～
まるで山水画のような、巨岩に包まれた「山乗渓谷」。涼水亭はそんな渓谷の中にあります。遊歩道を進めばマイナスイオン溢れる「不動滝」も。真夏でも渓谷の気温は21℃。夏休みの観光にもぴったりです。
涼水亭外観
～味にもこだわる～
喉越しの良い細麺を使用し、つゆも濃く甘めに仕上げた特製つゆ。他にも素材は地産にこだわり、雰囲気だけではなく、味にもこだわります。
そうめん流し
～こだわりの新メニュー～
ご当地グルメで日本一にも輝いた「ひるぜん焼きそば」や、オーナーが自ら秋田県横手市で修行して当地で生産している「いぶりこうこ(がっこ)」、特産のクロモジを岡山県産小麦に練り込んだ特製そうめんなど、ここでしか食べられないメニューもご用意しています。※クロモジそうめんは6月より提供予定
■メニュー一例 ※税込
流しそうめん ：800円(播州手延そうめんと、特製つゆ)
ひるぜん焼きそば：800円(日本一に輝いたご当地グルメを特製タレで)
アマゴの塩焼き ：700円(地域の漁協で育てられたアマゴ)
おにぎり ：400円(地域集落のお米)
クロモジ茶 ：300円(地域の野生クロモジを用いたお茶)
など
クロモジ茶
メニュー一例
いぶりこうこ(がっこ)
■周辺スポット
車で10分以内の距離には、地域の薪で沸かす日帰り温泉施設や、森林空間での空中アスレチックパーク「ボウケンノモリひるぜん」など、夏休みを楽しむスポットが盛りだくさんです。
ボウケンノモリひるぜん子供コース
■春のお得なキャンペーン
空中アスレチックパーク「ボウケンノモリひるぜん」を、下記キャンペーン期間中にご予約(体験)されたお客様は、涼水亭にてお食事の際にお好きなドリンクを1人につき1杯サービス致します。
～ご予約(体験)期間～
2026年4月～6月末までの間に体験またはご予約をされたお客様
～涼水亭利用期間～
2026年7月31日までの涼水亭営業日
※涼水亭利用日は、ボウケンノモリひるぜん体験前、当日、体験後日いずれも大丈夫です。
※ご予約完了画面や、ご予約完了メール、体験時の会計レシートなどご用意ください
ボウケンノモリひるぜん大人コース
■店舗概要
店舗名 ： 山乗渓谷そうめん流し 涼水亭
開店日 ： (1)4月～6月21日までの土日祝
(2)6月22日～9月27日までの火曜日を除く毎日
営業時間： (1)の期間10:00～15:00(最終受付14:30)※ただしGW期間は16時まで
(2)の期間10:00～16:00(最終受付15:30)
定休日 ： (1)の期間は平日
(2)の期間は毎週火曜日(ただし8月4日、11日、18日、9月22日は営業)
所在地 ： 〒717-0513 岡山県真庭市蒜山下和2096
アクセス： 米子自動車道 湯原ICから車で20分
席数 ： そうめん流しレーン×5(1レーンに最大8名まで)
そうめん流しセルフレーン×2(1レーンに5～10名)
テーブル席×4(1テーブルに最大4名)※ペット可
URL ： http://www.ryosuitei.ashitaka.or.jp/
いぶりこうこ製造風景
■会社概要
商号 ： 一般社団法人アシタカ
代表者 ： 代表理事 赤木 直人
所在地 ： 〒717-0513 岡山県真庭市蒜山下和1080-1
設立 ： 2015年5月
事業内容： 地域振興を目的とし、地域資源を用いた事業を展開
(薪製造、精油製造、食品製造、アウトドアパーク運営、移住者住宅管理など)
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
当該事業につきましては、店舗電話などはございませんので、HPなどをご確認ください。