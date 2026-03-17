【PEANUTS】トレンドのネオンカラーで日常を彩る！クリア素材のバッグや機能的なマグボトルなど、ポップな新作アイテムがスケーターから登場！

スケーター株式会社

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、「スヌーピー」のネオンカラーシリーズの「ビニールランチバッグ」「アクリルコップ」「スクリューハンドル付マグボトル」を2026年2月に発売いたしました。

■商品特徴

今回登場するのは、イエロー、ピンク、グリーン、パープルの4色展開によるネオンカラーシリーズです。 各アイテムには、「スヌーピー」のイラストとともに、「PEANUTS」の文字が大胆にデザインされています。

「ビニールランチバッグ」は、中身が透けて見えるクリアな質感が特徴です。

涼しげな印象を与えるだけでなく、お気に入りのランチグッズをあえて見せることができます。

水に強い素材のため、プールバッグや雨の日のサブバッグとしても活躍します。

「スクリューハンドル付マグボトル」は、持ち運びに便利なハンドル付きです。

真空二重構造による保冷・保温機能で温度を長時間キープします。

500mlのちょうど良いサイズ感で、通勤や通学、アウトドアシーンにもぴったりです。

「アクリルコップ」は、落としても割れにくい丈夫なアクリル樹脂製です。

透明感のあるネオンカラーが食卓を明るく彩ります。

■商品詳細

ビニールランチバッグ（SNOOPY ネオンカラー）

価格：1,265円（税込）

サイズ：約227×108×248mm（持ち手含まず）

スクリューハンドル付マグボトル（SNOOPY ネオンカラー）

価格：3,520円（税込）

容量：500ml サイズ：約72×220mm

アクリルコップ（SNOOPY ネオンカラー）

価格：858円（税込）

容量：280ml サイズ：約81.5×90mm

■販売情報

スケーター公式オンラインショップ https://www.skater-onlineshop.com/

全国の雑貨店等で順次発売

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC

■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」 https://x.com/snoopyjapan

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・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」 https://www.instagram.com/snoopyindailylife

・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」 https://www.tiktok.com/@peanuts_jp

■掲載原稿確認のお願い

・ご掲載いただく際は、事前に原稿を確認させていただきますようお願いいたします。

・また、当社からお送りする画像をご利用の際は、必ず下記クレジットを表記してください。

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC（ 短縮形 (C) 2025 Peanuts ）

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■スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」 暮らしの中でワクワクドキドキするような、 夢や希望や感動を商品によってお届けすること。 それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。 私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、 数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。 お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、 近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、 幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

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