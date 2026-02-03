このたび、本年2月8日に投票日を迎える衆議院議員選挙において、全国センキョ割学生実施委員会・一般社団法人選挙割協会主催「センキョ割＠衆院選2026」を実施する運びとなりました。

本企画は公選法を遵守し、中立性を維持しながら選挙のネガティブなイメージの改善、「クリスマスやお正月」のような前向きな国民文化として定着させることで、選挙をきっかけとした地域活性化並びに社会参加意識向上のための機会づくりにあります。





センキョ割ビラ





2012年の4店舗からスタートし、年々右肩上がりで参加企業様店舗様は増加しております。この度の「センキョ割＠衆院選2026」においても、過去最多の参加数となる全国3,000店舗強の見込みとなっております。今回もヴィッセル神戸様、Yahoo!ショッピング様、一風堂様、猿田彦珈琲様、ノジマ様、かっぱ寿司様など多様な業界からご協力頂いています。





そもそもセンキョ割とは投票した後に投票済証明書(もしくは当該選挙における投票所の看板を撮影したもの、また18歳未満にはセンキョ割アプリにおける投票済み証明書画面)を参加店舗で掲示すると、お得なサービスが受けられる期間限定イベントです。もちろん公職選挙法に違反しないよう、特定の立候補者や政党支持につながること、それに準ずる振る舞いを一切禁止する、厳しめの独自ルールをあえて設定し、射幸性が高くならないよう節度あるサービスのご提供をご参加くださっている地域のお店さま、大手の企業さまや全国各地の商店街さまや商業施設さまにもご理解してもらう形にしています。





一方で全国の高校や大学などの学校機関で主権者教育としても本格的に導入され始めており、PRアワードグランプリ2013年ソーシャルコミュニケーション部門最優秀賞を受賞し、社会科の教科書にも掲載される等、選挙のたびに必ずTVや新聞といった主要メディア全てで報道されるなど、ある一定の社会的認知は確保してきたイベントです。





しかし、まだまだ社会参加の意識を前向きに、強く意識し合える国民的行事にまで、社会的認知が至っていないのが現状です。だからこそ産業界・教育界を中心に、皆さまと共に今後も盛り上げていけることを切に願っています。センキョ割、投票割、VotingRewards、VOTE FORは登録商標であり、選挙割webシステムも特許取得済で社団法人選挙割協会・センキョ割学生実施委員会が運営権を担っています。商標や特許は営利目的でなく、あくまで公職選挙法や憲法理念を皆さまに遵守してもらいたいために取得しております。運営団体としましては中立性、公平性、公益性を意識し、営利性を排除し、射幸性に配慮しており、全国のボランティアの皆様と連携し普及に努めています。









▼イベント内容詳細

1. イベント開催期間2026年2月8日(日)～2月22日(日)

※一部地域や店舗によりサービス期間が異なり、期日前投票も可の店も。

※またサービス提供条件も証明書のみ可や、一部センキョ割アプリ投票証明画面が不可の店も。





2. 実施概要

*期日前投票、区間外投票所投票もサービス適用可能。

(1) 選挙に行く・18歳未満はアプリで投票する

(模擬投票URL： https://www.mogitohyo.jp/ )

(2) 投票済証明書をもらう。or投票所看板写真を撮る。

(3) 各協力店舗様で投票済証明書か看板写真、アプリ投票証明書を掲示。

(4) 各店舗様にてご指定の割引サービス提供。





3. 対象店舗 http://senkyowari.com 内の衆院選2026特設サイトに登録されている店舗。









■「センキョ割」参加店舗マップアプリを昨年参院選に続きリリースします♪

株式会社アイラボ(所在地：東京都千代田区、代表取締役：伊藤 剛)と協力のもと、全国のセンキョ割参加店舗をマップ上で確認可能なアプリをリリースいたします。今までよりも利便性が高くなり、より多くの人にセンキョ割を楽しんでいただく文化の醸成につながれば幸いです。





[選挙割主権者教育実施]

(生徒や学生が地域店舗へ直接訪問しヒアリングしながら店舗確保、模擬投票アプリを通し18歳未満も社会参画体験、また政治思想擬人化アニメで共通善を落とし込むワーク実施)





[実施機関]

関東学院六浦高校、練馬工業高校、藤村女子高校、杏林大学、宮城大学、森村学園、佐久長聖、土佐塾高校、仙台二高、仙台白百合等現時点40校強の参加。