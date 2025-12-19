「マルハン×シント＝トロイデンVVカップsupported by KAKUICHI」初開催568名が来場































日々の努力を重ね、チームワークを発揮しながら未来のサッカー選手を目指す子どもたちの姿、そして大会を盛り上げてくださった地域の皆様の応援は、マルハン東日本が掲げる「ドリームチャレンジャー*¹」の理念をまさに体現するものでした。また、大会運営にご協力いただいた関係企業・団体の皆様に、心より感謝申し上げます。 *1 ドリームチャレンジャー 〜好き！が世界を変える原動力になる〜 ドリームチャレンジャーは、マルハン東日本で働く私たち一人一人が目指す人物像であり、夢に向かって挑戦し続ける全ての人々を応援する企業でありたいという理念を表しています。好きなことを夢中で追いかけ、何歳になっても夢に挑戦し続けるドリームチャレンジャーを私たちは応援し、誰もがそのような人物でいられる社会を目指しています。