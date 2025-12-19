こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「マルハン×シント＝トロイデンVVカップsupported by KAKUICHI」初開催568名が来場
〜マルハン東日本カンパニー特別協賛〜
マルハン東日本とサッカー・ベルギー1部リーグ「シント＝トロイデンVV」とのパートナーシップ（2022年資本業務提携締結）により、過去3回にわたり千葉県八千代市で開催してきた実績が評価され、この度の特別協賛により小田原市では初の大会開催となりました。 「マルハン×シント＝トロイデンVV カップsupported by KAKUICHI」は小学４年生以下を対象としたサッカー大会で、小田原サッカー協会へチーム登録している市内外の14チームが参加しました。 さらに、元サッカー女子日本代表の宮間あやさんをはじめ、岩渕真奈さん（元サッカー女子日本代表）、カレン・ロバートさん（元サッカー日本代表）、鈴木啓太さん（元サッカー日本代表）、サッカー系Youtuberウンパ・ルンパさんを特別ゲストに迎え、サイン会や写真撮影、鈴木啓太さんによる「子どもの成長（カラダづくり）のための土台作り」講演など多彩なプログラムが行われ、568名の来場者の皆様とともに盛り上がる時間となりました。
■大会概要（終了）
大会名称：マルハン×シント＝トロイデンVVカップsupported by KAKUICHI
主 催： 小田原市サッカー協会
名義後援：小田原市、小田原市教育委員会、小田原市体育協会、小田原箱根商工会議所
特別協賛：株式会社カクイチ、合同会社DMM.com、株式会社マルハン東日本カンパニー、シント＝トロイデンVV（サッカーベルギー1部リーグ所属）、KIRANAH GARDEN豊洲、ME TOKYO SHINJUKU・IKEBUKURO、ART AQUARIUM美術館GINZA
協賛企業： 万葉倶楽部株式会社、株式会社アベストミヤケ、久野ＦＣ（神奈川県社会人リーグ２部）、明治安田生命保険相互会社、株式会社hacomono、株式会社ハイテクノ、株式会社朝日建装、ソフトバンク株式会社、株式会社NOVA、株式会社ZIZAI、株式会社ニューギンアドバンス、株式会社プロテラス、株式会社サイバーネット、株式会社モルテン、株式会社イチケン、大一電器産業株式会社、株式会社光新星、愛和食品株式会社、株式会社エース電研、株式会社エルゴジャパン、ダイコク電機株式会社、グローリーナスカ株式会社、日本ゲームカード株式会社、株式会社パック・エックス
大会賞品協賛企業：株式会社エメトレ（SENOBiRU） 飲料提供協賛企業：キリンビバレッジ株式会社、サントリービバレッジソリューション株式会社、株式会社ヤクルト
大会運営スタッフ通信機器製品提供企業：株式会社サイエンスアーツ（buddycom）
本件に関するお問合わせ先
株式会社マルハン 広報担当 高城（たかぎ）
E-mail：toiawase2@maruhan.co.jp
日々の努力を重ね、チームワークを発揮しながら未来のサッカー選手を目指す子どもたちの姿、そして大会を盛り上げてくださった地域の皆様の応援は、マルハン東日本が掲げる「ドリームチャレンジャー*¹」の理念をまさに体現するものでした。また、大会運営にご協力いただいた関係企業・団体の皆様に、心より感謝申し上げます。 *1 ドリームチャレンジャー 〜好き！が世界を変える原動力になる〜 ドリームチャレンジャーは、マルハン東日本で働く私たち一人一人が目指す人物像であり、夢に向かって挑戦し続ける全ての人々を応援する企業でありたいという理念を表しています。好きなことを夢中で追いかけ、何歳になっても夢に挑戦し続けるドリームチャレンジャーを私たちは応援し、誰もがそのような人物でいられる社会を目指しています。
本大会では、子どもたちをはじめ、地域企業、行政、サッカー協会、保護者の皆様が一堂に会する貴重な機会となりました。マルハン東日本としても、会場設営や運営補助などを通じて大会をサポートし、地域とのネットワークや信頼関係を一層深めることができたと考えております。 マルハン東日本は2021年の小田原店出店を機に、「企業版ふるさと納税」をはじめとする地域活動を通じて、小田原市との関係を着実に築いてまいりました。今後も地域の皆様とともに、青少年の健全な育成や地域活性化に貢献できるよう、取り組みを進めてまいります。
