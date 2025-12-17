中国アニメ「シンデレラ・シェフ〜萌妻食神〜 シーズン2」（日本語吹替版）、2025年12月24日より日本配信開始決定！

タイムスリップしたヒロインが、古代で“料理の才能”を武器に運命を切り開く、恋あり・笑いあり・お腹が空く美食ラブコメディ。bilibili（ビリビリ）では2018年より中国で配信が開始され、3期合わせて1.6億回を超える再生回数を記録した美食ロマンス！

中国の大手総合エンタメプラットフォーム「bilibili（ビリビリ）」が制作したファンタジーアニメ『シンデレラ・シェフ〜萌妻食神〜』日本語吹替版が、dアニメストア、ABEMAを皮切りに、その他の動画配信プラットフォームでも順次、2025年10月1日18時より配信を開始いたしました。ご好評につき、シーズン2は2025年12月24日より配信開始を決定しました。









【あらすじ】

時空を超えた美食ロマンス、第2弾！

グルメ雑誌編集者・葉佳瑶（イエ・ジアヤオ）は古代にタイムスリップし、山賊の三当主・夏淳于（シア・チュンユー）の花嫁となる。夏淳于は当初、葉佳瑶に警戒心を抱くが、共に過ごすうちに二人の関係は徐々に深まっていく。

しかし、葉佳瑶の秘密が明らかになると、再び周囲を巻き込む新たな危機が訪れる――。







【どういうアニメ？】

中国最大級のオンライン小説・漫画プラットフォームを運営する閲文グループのネット小説サイト「閲文·起点読書」で発表された小説『萌妻食神』（原作者：紫伊281）からアニメ化された作品。

bilibili（ビリビリ）では2018年より中国で配信が開始され、3期合わせて1.6億回を超える再生回数を記録。同名の実写ドラマも2018年より配信されております。







【配信日程】

dアニメストア、ABEMA にて2025年12月24日18：00より先行配信を開始、その他の動画配信プラットフォームでも順次開始を予定しています。詳しい配信情報については、決定次第、随時公式ホームページと公式Ｘ等でお知らせします。

・公式ホームページ https://chinaentame.com/cinderella_chef/

・公式Ｘ https://x.com/China_anime7

【キャスト】（順不同）

葉佳瑶（イエ・ジアヤオ）/葉瑾萱（イエ・ジンシュエン）：沢井 真知

夏淳于（シア・チュンユー）：白井 翔太

赫連景（ホーリエン・ジン）：夏目 桂輔

宋七（ソン・チー）：向坂 淳

琉璃（るり）：右島 汐美

夏淳风（シア・チュンフォン）：大谷 龍生

赫连煊（ホーリエン・シュエン）：安倍 健人

【スタッフ】

原作：紫伊281『萌妻食神』

総指揮：李旎/邹正宇

チーフプロデューサー：張聖晏/徐蓓/駱艶艶/李筱婷

監督：王朋交

制作スタジオ：娃娃魚動画

日本語配給：イマジニア株式会社

日本語吹替：NAQADA Studio

【コピーライト】

改編自閲文集団作家紫伊281同名小説「萌妻食神」© bilibili/閲文動漫






本件に関するお問合わせ先

■本件に関するお問い合わせ先

イマジニア株式会社

コンテンツ事業本部　海外事業部　木村　竜児

Tel：03-3343-8847　Fax：03-3343-8915

E-Mail：pr@imagineer.co.jp

関連リンク

作品公式サイト

https://chinaentame.com/cinderella_chef/

公式X

https://x.com/China_anime7