こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
中国アニメ「シンデレラ・シェフ〜萌妻食神〜 シーズン2」（日本語吹替版）、2025年12月24日より日本配信開始決定！
タイムスリップしたヒロインが、古代で“料理の才能”を武器に運命を切り開く、恋あり・笑いあり・お腹が空く美食ラブコメディ。bilibili（ビリビリ）では2018年より中国で配信が開始され、3期合わせて1.6億回を超える再生回数を記録した美食ロマンス！
中国の大手総合エンタメプラットフォーム「bilibili（ビリビリ）」が制作したファンタジーアニメ『シンデレラ・シェフ〜萌妻食神〜』日本語吹替版が、dアニメストア、ABEMAを皮切りに、その他の動画配信プラットフォームでも順次、2025年10月1日18時より配信を開始いたしました。ご好評につき、シーズン2は2025年12月24日より配信開始を決定しました。
【あらすじ】
時空を超えた美食ロマンス、第2弾！
グルメ雑誌編集者・葉佳瑶（イエ・ジアヤオ）は古代にタイムスリップし、山賊の三当主・夏淳于（シア・チュンユー）の花嫁となる。夏淳于は当初、葉佳瑶に警戒心を抱くが、共に過ごすうちに二人の関係は徐々に深まっていく。
しかし、葉佳瑶の秘密が明らかになると、再び周囲を巻き込む新たな危機が訪れる――。
【どういうアニメ？】
中国最大級のオンライン小説・漫画プラットフォームを運営する閲文グループのネット小説サイト「閲文·起点読書」で発表された小説『萌妻食神』（原作者：紫伊281）からアニメ化された作品。
bilibili（ビリビリ）では2018年より中国で配信が開始され、3期合わせて1.6億回を超える再生回数を記録。同名の実写ドラマも2018年より配信されております。
【配信日程】
dアニメストア、ABEMA にて2025年12月24日18：00より先行配信を開始、その他の動画配信プラットフォームでも順次開始を予定しています。詳しい配信情報については、決定次第、随時公式ホームページと公式Ｘ等でお知らせします。
・公式ホームページ https://chinaentame.com/cinderella_chef/
・公式Ｘ https://x.com/China_anime7
【キャスト】（順不同）
葉佳瑶（イエ・ジアヤオ）/葉瑾萱（イエ・ジンシュエン）：沢井 真知
夏淳于（シア・チュンユー）：白井 翔太
赫連景（ホーリエン・ジン）：夏目 桂輔
宋七（ソン・チー）：向坂 淳
琉璃（るり）：右島 汐美
夏淳风（シア・チュンフォン）：大谷 龍生
赫连煊（ホーリエン・シュエン）：安倍 健人
【スタッフ】
原作：紫伊281『萌妻食神』
総指揮：李旎/邹正宇
チーフプロデューサー：張聖晏/徐蓓/駱艶艶/李筱婷
監督：王朋交
制作スタジオ：娃娃魚動画
日本語配給：イマジニア株式会社
日本語吹替：NAQADA Studio
【コピーライト】
改編自閲文集団作家紫伊281同名小説「萌妻食神」© bilibili/閲文動漫
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 海外事業部 木村 竜児
Tel：03-3343-8847 Fax：03-3343-8915
E-Mail：pr@imagineer.co.jp
関連リンク
作品公式サイト
https://chinaentame.com/cinderella_chef/
公式X
https://x.com/China_anime7
中国の大手総合エンタメプラットフォーム「bilibili（ビリビリ）」が制作したファンタジーアニメ『シンデレラ・シェフ〜萌妻食神〜』日本語吹替版が、dアニメストア、ABEMAを皮切りに、その他の動画配信プラットフォームでも順次、2025年10月1日18時より配信を開始いたしました。ご好評につき、シーズン2は2025年12月24日より配信開始を決定しました。
【あらすじ】
時空を超えた美食ロマンス、第2弾！
グルメ雑誌編集者・葉佳瑶（イエ・ジアヤオ）は古代にタイムスリップし、山賊の三当主・夏淳于（シア・チュンユー）の花嫁となる。夏淳于は当初、葉佳瑶に警戒心を抱くが、共に過ごすうちに二人の関係は徐々に深まっていく。
しかし、葉佳瑶の秘密が明らかになると、再び周囲を巻き込む新たな危機が訪れる――。
【どういうアニメ？】
中国最大級のオンライン小説・漫画プラットフォームを運営する閲文グループのネット小説サイト「閲文·起点読書」で発表された小説『萌妻食神』（原作者：紫伊281）からアニメ化された作品。
bilibili（ビリビリ）では2018年より中国で配信が開始され、3期合わせて1.6億回を超える再生回数を記録。同名の実写ドラマも2018年より配信されております。
【配信日程】
dアニメストア、ABEMA にて2025年12月24日18：00より先行配信を開始、その他の動画配信プラットフォームでも順次開始を予定しています。詳しい配信情報については、決定次第、随時公式ホームページと公式Ｘ等でお知らせします。
・公式ホームページ https://chinaentame.com/cinderella_chef/
・公式Ｘ https://x.com/China_anime7
【キャスト】（順不同）
葉佳瑶（イエ・ジアヤオ）/葉瑾萱（イエ・ジンシュエン）：沢井 真知
夏淳于（シア・チュンユー）：白井 翔太
赫連景（ホーリエン・ジン）：夏目 桂輔
宋七（ソン・チー）：向坂 淳
琉璃（るり）：右島 汐美
夏淳风（シア・チュンフォン）：大谷 龍生
赫连煊（ホーリエン・シュエン）：安倍 健人
【スタッフ】
原作：紫伊281『萌妻食神』
総指揮：李旎/邹正宇
チーフプロデューサー：張聖晏/徐蓓/駱艶艶/李筱婷
監督：王朋交
制作スタジオ：娃娃魚動画
日本語配給：イマジニア株式会社
日本語吹替：NAQADA Studio
【コピーライト】
改編自閲文集団作家紫伊281同名小説「萌妻食神」© bilibili/閲文動漫
本件に関するお問合わせ先
■本件に関するお問い合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 海外事業部 木村 竜児
Tel：03-3343-8847 Fax：03-3343-8915
E-Mail：pr@imagineer.co.jp
関連リンク
作品公式サイト
https://chinaentame.com/cinderella_chef/
公式X
https://x.com/China_anime7