ＯＤＫソリューションズ、メディアプラットフォームnoteにて「IR noteマガジン」参画
〜企業の枠を超えた共創ＩＲで投資家にＩＲ記事を届ける新しい試み〜
株式会社ＯＤＫソリューションズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：勝根 秀和、以下 当社）は、2025年12月15日、メディアプラットフォームnoteにて「IR noteマガジン」に参画しましたのでお知らせいたします。
今後、株主・投資家をはじめとしたステークホルダーの皆さまとのコミュニケーション向上を目的として、ＩＲ情報や事業における取組み等のコンテンツを発信してまいります。より多くの皆さまに当社について知っていただき、ご理解を深めていただけますと幸いです。
IR noteマガジンとは
IR noteマガジンは、企業の枠を超えた共創により、投資家の皆さまにＩＲ記事を届ける新しい試みです。投資家の方は、IR noteマガジンをフォローすることでIR noteマガジン参加企業のＩＲ記事の掲載通知を受け取る事ができ、いち早くＩＲ記事をお読みたいだけるようになります。これにより、IR noteマガジン参加企業は、他の企業に関心を持つ投資家を含めて、より多くの投資家の皆さまにＩＲ記事を届ける事が可能になります。
IR noteマガジンの閲覧を希望される投資家の皆さまへ
IR noteマガジンの閲覧を希望される投資家の皆さまは、ぜひ下記URLからフォローしてください。
https://note.com/notemagazine/m/m530d4bde968b
IR noteマガジンの企画・運営
IR noteマガジンは、株式会社ツクルバが発案し、note株式会社と共に中心となって立ち上げた新しい企画です。メディアプラットフォームを提供するnote社が中心となって、IR noteマガジンの運営を行っております。
https://digitalpr.jp/table_img/2273/124690/124690_web_1.png
＜noteについて＞
noteはクリエイターが文章や画像、音声、動画を投稿して、ユーザーがそのコンテンツを楽しんで応援できるメディアプラットフォームです。だれもが創作を楽しんで続けられるよう、安心できる雰囲気や、多様性を大切にしています。個人も法人も混ざり合って、好きなものを見つけたり、おもしろい人に出会えたりするチャンスが広がっています。2014年4月にサービスを開始し、約5,898万件の作品が誕生。会員数は995万人（2025年５月末時点）に達しています。
●URL：https://note.com/
●iOSアプリ：https://itunes.apple.com/jp/app/note-noto/id906581110
●Androidアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=mu.note
【株式会社ＯＤＫソリューションズ】
〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町一丁目６番７号
代表者 ：勝根 秀和
設立 ：1963年（昭和38年）４月１日
資本金 ：６億3,720万円（2025年9月30 日現在）
Ｔｅｌ ：06-6202-3700（代表）
Ｆａｘ ：06-6202-0445
ＵＲＬ ：https://www.odk.co.jp/
事業内容：教育・金融・医療分野へＩＴサービスを提供
『ビジネスを、スマートにつなぐ。人生の、ストーリーをつむぐ。』
ＩＴの力で、すべての人の人生に喜びをもたらしたい。私たちのビジネスは、夢に向かって挑戦する人の人生を、より素晴らしい方向へとリードするソリューションでありたいと願っています。
1963年の創業以来、積み重ねてきたデータと経験で、お客様のビジネスをスマートにつなぎ、そして、より豊かな人生のストーリーをつむいでいきます。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関するお問合わせ先】
株式会社ＯＤＫソリューションズ 経営戦略室 担当：岡田、國久
TEL：06-6202-0413 FAX：06-6202-0445
E-mail：ir@odk.co.jp
関連リンク
ＯＤＫソリューションズ公式noteページ
https://note.com/odk_ir
IR noteマガジンの閲覧を希望される投資家の皆さまへ
https://note.com/notemagazine/m/m530d4bde968b
IR noteマガジンへの参加を希望される企業の方へ
https://forms.gle/bEGoNmLqbPiefxBy7
