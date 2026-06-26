北斗晶、番組で突然の謝罪「申し訳ございませんでした!!」 プロレスラー時代に“三禁”の掟を破った過去を告白→「何も悪ない」「むしろハッピーなこと」
元プロレスラーのタレント・北斗晶（58）が26日、カンテレ・フジテレビ系情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』に出演。プロレスラー時代に破ってしまった掟を明かした。
【写真】「笑顔が素敵」結婚60年迎えた父母“顔出し”のレアな家族5ショットを披露した北斗晶
番組では、所属組織における特殊なルールの話題に。アナウンサーから「北斗さんの頃の女子プロ界なんて、すごい掟ありそうですよね？」と話題を振られた北斗は「私に振りますか!?」と動揺した様子で「女子プロは三禁というものがありまして、酒、タバコ、男が絶対ダメという風に」と説明した。
周りが北斗の話に耳を傾ける中、突然「すみませんでした!!」と頭を下げ謝罪。コメンテーターの小籔千豊も「何を謝ってるんですか？」と困惑していた。
北斗は「いや、でも結婚しました」と三禁のルール中で結婚したことを告白。周りが納得する中、北斗は「ちゃんと、お付き合いしてますけど続けていいですか？というのは、（夫・佐々木）健介も断ってくれて、OKが出たので、そのまま結婚しましたが」と釈明しつつ「破ったか、破んないかで言ったら、破りました！申し訳ございませんでした!!」と再び謝罪した。
そんな北斗を小籔は「いいんです、いいんです。何も悪ない。むしろハッピーなことです」とフォローしていた。
【写真】「笑顔が素敵」結婚60年迎えた父母“顔出し”のレアな家族5ショットを披露した北斗晶
番組では、所属組織における特殊なルールの話題に。アナウンサーから「北斗さんの頃の女子プロ界なんて、すごい掟ありそうですよね？」と話題を振られた北斗は「私に振りますか!?」と動揺した様子で「女子プロは三禁というものがありまして、酒、タバコ、男が絶対ダメという風に」と説明した。
北斗は「いや、でも結婚しました」と三禁のルール中で結婚したことを告白。周りが納得する中、北斗は「ちゃんと、お付き合いしてますけど続けていいですか？というのは、（夫・佐々木）健介も断ってくれて、OKが出たので、そのまま結婚しましたが」と釈明しつつ「破ったか、破んないかで言ったら、破りました！申し訳ございませんでした!!」と再び謝罪した。
そんな北斗を小籔は「いいんです、いいんです。何も悪ない。むしろハッピーなことです」とフォローしていた。