Hana Hope、新曲「Hearts Glow」7/22先行配信！ 7月クールTVアニメ『さよならララ』ED

先週末開催されたMUSIC AWARD JAPANでは、STUS、KohjiyaとともにPremiere Ceremonyに出演、最優秀ヒップホップ／ラップ楽曲賞にノミネートされた「99 Steps feat. Kohjiya, Hana Hope」をパフォーマンスして、大きな注目を集めた、Hana Hope。

そのHana Hopeの新曲「Hearts Glow」が、7月クールのTVアニメ『さよならララ』エンディングテーマに決定した。

【PV】オリジナルTVアニメ『さよならララ』メインPV第3弾 | 2026年7月5日放送開始

「Hearts Glow」は、7月22日(水)に先行配信、8月5日(水)にシングルとしてリリースされる。

『さよならララ』は、童話『人魚姫』を題材とした、200年後に琵琶湖に蘇った人魚姫ララの物語。

『メイドインアビス』『わたしの幸せな結婚』『盾の勇者の成り上がり』『少女☆歌劇レヴュースタァライト』など、多数の人気アニメを手がけるスタジオ「キネマシトラス」の設立15周年記念オリジナルTVアニメ―ションで、本作品が初監督となる滋賀県出身・小出卓史が監督を務める。

エンディングテーマに決定した「Hearts Glow」は、プロデューサーにラナ・デル・レイやショーン・メンデス、ザ・ルミニアーズなどを手がけるデビッド・バロンを迎え、アメリカ・ウッドストックでレコーディングされた意欲作。

アコースティックギターを主体とした静かな冒頭から、壮大な展開へと拡がるバンドサウンドとともに、自己をさらけ出しながらも、他者と違っていて良い、ありのままでいたいと願う、今年20歳を迎え、現在、大学進学のため渡米、2拠点で活動を行うHana Hopeならではのメッセージソングとなっている。

なお、公開されたアニメメインPV第3弾でも楽曲の一部が使用されている。

なおHana Hopeは、シングル「Hearts Glow」をリリースするタイミングで、8月7日＝ハナの日に恵比寿リキッドルーム、27日には大阪Music Club JANUSにて、ワンマンライブ「Hearts Glow」を開催。

さらに、『SUMMER SONIC 2026』、『SWEET LOVE SHOWER』などの国内夏フェスに加えて、マレーシアで開催される『AFTER WORK FEST 2026』や、インドネシア・ジャカルタで開催される『LaLaLa Fest 2026』にも出演が決定し、活動の幅を国内、そして海外へと展開している。

■Hana Hope コメント

『さよならララ』の主人公ララは、人魚の世界を離れ、人間の世界へと歩き出します。

二つの国籍を持ちながら育った私は、幼い頃から時々、自分の居場所がどこにもないように感じていました。

どちらも大切な自分なのに、時にはどちらの世界にも完全に当てはまれないようだと。

曲のタイトル「Hearts Glow」は“心の光”を意味します。

そして歌詞に出てくる“wild glow”とは、誰もがそれぞれ持っていて、外の世界から見れば少し変わっている自分の唯一無二な輝きです。

私はこの曲を通じて、ありのままの自分を隠さずに歌うことこそが、私にとっての居場所だったと気づきました。

この曲は、居場所に迷っているみんなへ、そしてララちゃんへ宛てた大切な手紙です。

自分の光を決して手放さないで、心に宿るそのwild glowはきっと誰かと繋がる美しいhearts glowだから。

■リリース情報

Hana Hope

New Single

ニューシングル「Hearts Glow」

☆タイアップ情報

TVアニメ『さよならララ』



【放送】2026年7月5日(日)より放送開始TOKYO MX 7月5日(日)より毎週日曜24:30～BS朝日 7月5日(日)より毎週日曜25:30～読売テレビ 7月6日(月)より毎週月曜25:59～AT-X 7月6日(月)より毎週月曜21:30～各配信サイトにて7月5日(日)より毎週日曜24:30～地上波同時配信決定。

■ライブ情報

Hana Hope ワンマンライブ「Hearts Glow」

【2026年】

8月7日(金)

東京 恵比寿LIQUIDROOM

OPEN 18:00 START:19:00

8月28日(金)

大阪 Music Club JANUS

OPEN 19:00 START:19:30

■Hana Hope プロフィール

20歳の新進気鋭の歌手・シンガーソングライター。アメリカの大学と日本を行き来しながら精力的にアーティスト活動を続ける。透明感に満ちたノスタルジックな歌声と唯一無二の癒しをもたらすパフォーマンスが話題を呼ぶ。

13歳のときに客演したROTH BART BARON「けもののなまえ」と、YMO結成40周年を記念したトリビュートコンサートに参加した事をきっかけに、シンガーとして活動を開始。

2023年「Fate/Grand Order Memorial Movie 2023」のテーマソングに抜擢され、ソニーミュージックからメジャーデビュー。

2025年、ポカリスエットのCM曲、STUTS「99 Steps feat Kohjiya & Hana Hope」の歌唱が話題に。

ライブパフォーマンスにも定評があり、2025年はFuji Rock Festival ‘25に出演、4月の渋谷WWW、8月の代官山UNIT、そして12月にBlue Note Place で行われたワンマンライブはすべてソールドアウト。

2026年8月7日には恵比寿リキッドルーム、27日には大阪Music Club JANUSでのワンマンライブも決定している。