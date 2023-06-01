はなまるうどんが切れ端をビールにアップサイクル、34店で限定販売FNNプライムオンライン

はなまるうどんが切れ端をビールにアップサイクル、34店で限定販売

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • はなまるうどんがうどんの切れ端をビールにアップサイクルした
  • 食品ロス対策として年間56トン余り出る切れ端を原料に活用し
  • 「SANUKI 870 ALE」が25日から34店舗で限定販売されている
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