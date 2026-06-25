6月24日、サッカーFIFA北中米ワールドカップ（W杯）の特別番組『緊急生放送! FIFAワールドカップの今知りたいこと、全部わかりますSP』（日本テレビ系）が放送された。番組の進行をお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」上田晋也が務めたが、一部の視聴者から不満を持たれているようだ。同番組は、26日におこなわれる日本対スウェーデン戦を前に、これまでの日本の激闘を振り返るものだった。「21日のチュニジア戦の日本選手の活躍