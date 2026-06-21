オランダ代表は２０日（日本時間２１日）、北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第２戦（米国・ヒューストン）でスウェーデンに５―１で大勝した。日本代表との初戦は２―２と引き分けて迎えた第２戦。ＦＷブライアン・ブロビー（サンダーランド）が前半に２得点を決め、後半に入るとＦＷコディ・ガクポ（リバプール）が２ゴールを挙げると、終了間際にＦＷクリセンシオ・シュメルビル（ウェストハム）が追加点を決めた。オランダは大量