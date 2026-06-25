２４日、ＭＷＣ２６上海の中国聯合網絡通信（チャイナユニコム）ブース。（上海＝新華社記者／陳愛平）【新華社上海6月25日】中国上海市で24日、移動通信の国際業界団体GSMアソシエーション（GSMA）が主催する見本市「モバイル・ワールド・コングレス（MWC）26上海」が開幕した。会期は3日間で、400以上の出展者、スポンサー、パートナーが参加する。第6世代移動通信システム（6G）やモバイル人工知能（AI）、エンボディド（身体