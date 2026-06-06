そのインナー選びが老け見えの原因かも。40代・50代「シアーアイテム」を上品に着こなす正解ルール
透け感のあるシアーアイテムは、40代・50代の初夏コーデに欠かせないトレンドアイテム。軽やかな印象を演出できる一方で、インナー選びを間違えると、生活感や老け見えにつながることがあるのです。実は、大人のシアーコーデはインナー選びで完成度が大きく変わるもの。今回は、上品に着こなすためのポイントを紹介します。
大人の正解は“スクエアネック＆リブ素材”
シアーアイテムを着るときは、インナーの見え方が重要です。肩紐が目立ったり、体のラインを拾いすぎたりすると、せっかくの着こなしも上品さが損なわれてしまいます。
▲（左）3Dリブスクエアネックセーターノースリーブ / UNIQLO : C、（右）タンクトップ 前後2way / 楽天（ShiroNanaセレクトショップ）
おすすめは、「3Dリブスクエアネックセーターノースリーブ / UNIQLO : C」のようなスクエアネックタイプやリブ素材のインナー。デコルテをすっきり見せながら、縦ライン効果で上半身をスマートな印象に導いてくれます。肩紐は細すぎないものを選ぶと、肌着見えを防ぎやすいでしょう。
色に迷ったら“羽織りと同色”を選ぶ
インナーの色選びに迷ったら、シアーシャツやシアーカーディガンと同じ色で揃えるのが簡単です。
例えば黒のシアーカーディガンなら、黒のリブインナーを合わせるだけで統一感がアップ。インナーだけが浮かず、すっきりと洗練された印象に仕上がります。シアーアイテムは透け感が魅力だからこそ、色数を増やしすぎないことも大切。迷ったときは同色合わせを意識してみましょう。
白リブタンクは“抜け感作り”に活用
白のリブタンクトップは、40代・50代のシアーコーデで活躍する万能アイテムです。
ただし、１枚で着るよりも羽織りと組み合わせるのがおすすめ。白リブタンクトップとデニムに、刺繍入りのシアーシャツジャケットを合わせれば、程よい抜け感と上品さを両立できます。さらに、羽織りの前を開けて縦ラインを作ることで、すっきり見えも期待。白が顔まわりを明るく見せてくれるのも嬉しいポイントです。
シアーアイテムが人気の今季こそ、インナー選びを見直す絶好のタイミング。黒と白のリブインナーを揃えておけば着回しやすく、コーデの完成度も高まります。脇役に見えるインナーこそ、大人の清潔感と上品さを支える重要な存在です。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞
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