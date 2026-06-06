家族が大好きな味をうどんで再現！休日に大活躍のワンパン麺「お好み焼き風」＆「とんこつ風」
【画像を見る】ゆで鍋不要！ソースの香りが食欲をそそる「お好み焼き風うどん」
いつも頼りになる冷凍うどんを、“○○風”で楽しんでみませんか？おなじみのおいしさにアレンジすれば、食卓に驚きと楽しさをプラス。家族みんなが盛り上がるうどんレシピをご紹介します。
■お好み焼き風うどん
大人も子どもも大好きな味♪おなじみのおいしさを焼うどんに
【材料・2人分】
冷凍うどん…2玉
キャベツ…大2枚（約200g）
青のり、紅しょうが…各適量
■ソース＜混ぜる＞
中農ソース…大さじ2
和風だしの素…小さじ1
水…70ml
【作り方】
1．キャベツは一口大に切る。
2．フライパンにうどんを凍ったまま並べ、豚肉、キャベツを広げて重ね、ソースを回しかける。ふたをして中火にかけ、約6分蒸し煮する。
3．ふたを取って強めの中火にし、うどんをほぐしながら水分をとばすように焼きつける。器に盛って青のりをふり、紅しょうがを添える。好みでマヨネーズをかける。
（1人分490kcal／塩分2.4g）
■とんこつ風うどん
にんにく、練りごま、みそに牛乳プラスで、コクうまのとんこつ味に
【材料・2人分】
冷凍うどん…2玉
豚肩ロース薄切り肉…150g
にら…1/2わ
もやし…1/2袋
長ねぎの小口切り…1/4本分
紅しょうが、白いりごま…各適量
■とんこつ風スープ
牛乳…1カップ
おろしにんにく、とりガラスープの素…各大さじ1
白練りごま…大さじ2
みそ…大さじ1と1/2
【作り方】
1．ボウルに、とんこつ風スープの牛乳以外の材料を入れてよく混ぜ合わせ、牛乳を少しずつ加えて溶きのばす。にらは3〜4cm長さに切る。
2．フライパンに水3カップを入れて火にかけ、沸騰したら豚肉を1枚ずつ広げて入れ、色が変わるまでゆでてアクを除く。
3．少し火を弱め、1のとんこつ風スープを加えて混ぜ、煮立てないように温める。うどんを凍ったまま加え、ほぐしながらさらに煮て温め、うどんを器に盛る。
4．スープが残ったフライパンにもやし、にらを加えてさっと煮て、3の器にスープごと盛る。ねぎと紅しょうがをのせてごまをふる。
（1人分619kcal／塩分4.6g）
＊ ＊ ＊
フライパン1つで手軽に作れるので、休日ごはんの負担が軽くなりそうですね。忙しい日でも取り入れやすく、家族も大満足の一皿が叶うワンパンレシピをぜひお試しください。
レシピ考案／武蔵裕子 Mako（多賀正子） 撮影／鈴木泰介 白根正治 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
文＝畠山麻美