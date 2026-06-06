身近な材料でコクうまのとんこつ風スープが完成！「とんこつ風うどん」


【画像を見る】ゆで鍋不要！ソースの香りが食欲をそそる「お好み焼き風うどん」

いつも頼りになる冷凍うどんを、“○○風”で楽しんでみませんか？おなじみのおいしさにアレンジすれば、食卓に驚きと楽しさをプラス。家族みんなが盛り上がるうどんレシピをご紹介します。

■お好み焼き風うどん

大人も子どもも大好きな味♪おなじみのおいしさを焼うどんに

お好み焼き風うどん


【材料・2人分】

冷凍うどん…2玉

豚こま切れ肉…150g

キャベツ…大2枚（約200g）

青のり、紅しょうが…各適量

■ソース＜混ぜる＞

　中農ソース…大さじ2

　和風だしの素…小さじ1

　水…70ml

【作り方】

1．キャベツは一口大に切る。

2．フライパンにうどんを凍ったまま並べ、豚肉、キャベツを広げて重ね、ソースを回しかける。ふたをして中火にかけ、約6分蒸し煮する。

3．ふたを取って強めの中火にし、うどんをほぐしながら水分をとばすように焼きつける。器に盛って青のりをふり、紅しょうがを添える。好みでマヨネーズをかける。

（1人分490kcal／塩分2.4g）

■とんこつ風うどん

にんにく、練りごま、みそに牛乳プラスで、コクうまのとんこつ味に

とんこつ風うどん


【材料・2人分】

冷凍うどん…2玉

豚肩ロース薄切り肉…150g

にら…1/2わ

もやし…1/2袋

長ねぎの小口切り…1/4本分

紅しょうが、白いりごま…各適量

■とんこつ風スープ

　牛乳…1カップ

　おろしにんにく、とりガラスープの素…各大さじ1

　白練りごま…大さじ2

　みそ…大さじ1と1/2

【作り方】

1．ボウルに、とんこつ風スープの牛乳以外の材料を入れてよく混ぜ合わせ、牛乳を少しずつ加えて溶きのばす。にらは3〜4cm長さに切る。

2．フライパンに水3カップを入れて火にかけ、沸騰したら豚肉を1枚ずつ広げて入れ、色が変わるまでゆでてアクを除く。

3．少し火を弱め、1のとんこつ風スープを加えて混ぜ、煮立てないように温める。うどんを凍ったまま加え、ほぐしながらさらに煮て温め、うどんを器に盛る。

4．スープが残ったフライパンにもやし、にらを加えてさっと煮て、3の器にスープごと盛る。ねぎと紅しょうがをのせてごまをふる。

（1人分619kcal／塩分4.6g）

＊　＊　＊

フライパン1つで手軽に作れるので、休日ごはんの負担が軽くなりそうですね。忙しい日でも取り入れやすく、家族も大満足の一皿が叶うワンパンレシピをぜひお試しください。

レシピ考案／武蔵裕子　Mako（多賀正子）　撮影／鈴木泰介　白根正治　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田久晶子

文＝畠山麻美