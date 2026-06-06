バイト先のやさしい先輩♡ しかし、私のミスをきっかけに【恐ろしい本性】が現れて...！？

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードをご紹介！大学生になり、憧れのカフェで働き始めた主人公。そこには仕事ができてだれにでもやさしい、理想的な先輩がいました。しかし、ある日を境に彼女の恐ろしい本性を目のあたりにしてしまい…？

憧れのカフェバイトがスタート！

念願の大学生となり、以前から憧れていたお洒落なカフェでアルバイトを始めることに！ 初めての接客業に緊張し、右も左も分からない状態だった私。そんななか、職場にはスタッフ全員から慕われている、やさしい先輩がいました。 しかし、この順調で希望に満ちたアルバイト生活に、思いもよらない恐ろしい事件が待ち受けているとは、このときの私は知る由もありませんでした。

順調な日々に起きた突然のトラブル…！？

アルバイトを始めて数ヶ月が経ち、一通りの業務を任せてもらえるようになった頃のことでした。 営業が終わり、ほっとしたのも束の間、レジ締め作業で異変に気づきます。 現金の計算があわず、数千円もの違算が出てしまったのです。 先輩に事情を説明すると、「大丈夫、店長には私から伝えておくから。1度裏に行こう」と声をかけてくれました。 しかしこの後、まさかの展開に…！？ 原案：Ray WEB編集部

ライター Ray WEB編集部