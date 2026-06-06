ボビイ ブラウンのブースター下地が進化♡朝30秒で美しいメイクが続く新ビタエン

朝はきれいに仕上がったのに、夕方になると乾燥や毛穴落ちが気になる…。そんなベースメイク悩みに寄り添ってくれる名品が、この夏さらに進化します♡ボビイ ブラウンのベストセラー「ビタエンリッチド クリーム＆フェイスベース」が、2026年7月「ビタエンリッチド クリーム＆フェイスベース プラス」としてリニューアル。スキンケア発想の“ブースター下地”として、毎朝のメイク時間をもっと心地よく、自信の持てる肌へ導いてくれます。

名品ビタエンが待望の進化

2001年の発売以来、世界中で愛され続けてきたボビイ ブラウンの「ビタエンリッチド クリーム＆フェイスベース」。ブランドを代表する人気アイテムが、今回初のリニューアルを迎えます。

新しく登場する「ビタエンリッチド クリーム＆フェイスベース プラス」は、15mL・3,740円、50mL・10,450円。原産国は日本で、2026年7月3日（金）より全国発売されます。

魅力は、保湿と下地の機能を1ステップで叶えながら、ファンデーションの仕上がりをぐっと高めてくれること。メイク前の肌をなめらかに整え、自然なつや感のある美しい土台を作ってくれます。

*1下地効果（メイクのヨレ、シワへの入り込み、ひび割れ、色落ちを防ぐ、など)について、使用24時間後の評価データ取得済み。（当社調べ。効果には個人差があります。）

*2ボビイ ブラウン ジャパンにおいて／2025年1月～2025年12月の年間売上金額の実績に基づく(Faceカテゴリー)

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ブースター下地の実力に注目♡

進化したポイントのひとつは、5倍2のスーパービタミンブレンド1を配合した新フォーミュラ。うるおいと自然な輝き3を肌に与えながら、透明感のある4印象へ整えてくれます。

さらに、新「ハイドロプランプ モイスチャー コンプレックス」を採用。スクワランとシアバター*5が角層のすみずみまで浸透し、乾燥しやすい肌もなめらかに。

ファンデーションの密着感を高めて、時間が経っても美しい仕上がりをキープします。

濃厚なのに肌にのせるとやわらかく溶け込むバームのようなテクスチャーも魅力。毛穴や凹凸をふんわり整えてくれるので、忙しい朝でもテクニックいらずでベースメイクが決まりそう♪

*1アスコルビルグルコシド(整肌成分)、パンテノール(整肌成分)、ナイアシンアミド(保湿・整肌成分)、酢酸トコフェロール(整肌成分)、トコフェロール(整肌成分)

*2当社ビタエンリッチド フェイスベース＆クリーム比

*3うるおす事によるツヤ

*4うるおいによりキメが整った肌の印象のこと

*5スクワラン・シア脂：保湿成分

香りまで心地よい朝時間に

毎日使うものだからこそ、香りにもこだわりが。新ビタエンには、グレープフルーツ8とゼラニウム9を基調としたハーバルフローラルのシグネチャーフレグランスを採用。

爽やかで明るい香りが広がり、朝の気分まで自然と上向きにしてくれます。

スキンケアのように肌をいたわりながら、メイクの土台までしっかり整えてくれるボビイ ブラウンらしい一品。毎日のメイクが少し楽しみになる存在になってくれそうです。

*8グレープフルーツ果皮油

*9ニオイテンジクアオイ花油

朝30秒の新習慣を味方に

メイクの仕上がりも、その日の気分も左右するベースメイク。だからこそ、最初のひと塗りにこだわりたいですよね♡

進化したボビイ ブラウンのブースター下地「ビタエンリッチド クリーム＆フェイスベース プラス」は、肌をうるおいで包み込みながら、夕方まで続くきれいをサポート。

朝30秒の新習慣で、鏡を見るたびうれしくなるようなつや肌を楽しんでみてはいかがでしょうか♪