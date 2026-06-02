タレントの堀ちえみ（59）が、検査のため大学病院に行ったことや体調がすぐれない様子をブログで明かし、心配の声が寄せられている。

【映像】体調不良を告白した堀ちえみの近影（複数カット）

2019年2月にブログでステージ4の舌がんを患い、舌の6割を切除、太ももの組織を使った再建手術を行ったことを公表していた堀。毎日欠かさないリハビリの様子も投稿してきた。2020年4月のリハビリ動画では「ひとつずつ 別々に 包みます」と語り、地道な努力を続けていた。

大学病院での検査と体調不良を告白

手術から5年後の2024年2月には、舌がんの完治を報告していたが、2026年6月1日のブログでは、「きょうはまずは血液検査のための採血で大学病院へ。本日の血液検査は、次回のリウマチ科での診察のためのもの。診察は午後から消化器内科。体調があまり良くない。急な暑さについていけないのと、気圧の変化でリウマチの症状も。きょう採った血液検査のデータ、最悪かもしれない。食欲もイマイチ。寝ても寝ても眠い。」と、体調不良を訴えた。

この投稿には「大丈夫ですか？無理せずしっかり休んでくださいね！！」「健康第一」など、体調を気遣う声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）