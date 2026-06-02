歌手で俳優の福山雅治（57）がファンクラブ発足35周年を迎えたことを報告し、自然体な最新ショットを公開。さまざまな反響が寄せられている。

【映像】 「少し痩せたのかな」と話題になった福山雅治の姿や最新ショット

1990年にシンガーソングライターとしてデビューし、俳優やラジオパーソナリティーなど幅広い分野で活躍してきた福山。私生活では2015年9月に俳優・吹石一恵との結婚を発表し、翌年12月には第1子誕生を報告していた。

SNSでは、「ステキな写真ありがとう」「少し痩せたのかな」などのコメントが寄せられたリハーサル中のオフショットや、「なんだか“パパ感”すごい！」と反響を呼んだ会場入りの際のオフショットなども披露している。

自然体な最新ショットに反響

6月1日に更新したInstagramでは、「心のこもったメッセージありがとう。40周年、50周年、もしかして60周年（82歳）もよろしくお願いします！」と、ファンクラブ発足35周年を迎えたことを報告し、三重県の楽屋で撮影したメガネをかけた“自然体”な姿を公開した。

この投稿には、「35周年おめでとうございます。いつまでも一緒にお祝いしたいです」「ましゃのメガネ姿にドキッとします」など、多くのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）