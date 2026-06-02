31日、『新婚さんいらっしゃい！』にて番組史上で初となる「2週連続で同じ新婚さんを大特集」する異例の放送となった。

【映像】イケメン航海士の夫（マッチングアプリ登録時の写真も）

スタジオに登場したのは、東京都在住の竹俣多聞さん（28歳・航海士）と実央さん（28歳・IT系営業）夫妻。航海士として働く夫とIT企業で営業を勤める妻という異色の2人が手繰り寄せた「27年越しの運命の伏線回収」があまりにもドラマチックすぎるため、前後編のドキュメントとしてお届けする形となった。

実は2人は0歳のときに同じ大阪の病院で、ほぼ同じタイミングで生まれて出会っていたものの、夫の引っ越しを機に幼少期に完全なる音信不通となっていた。お互いの記憶も親同士の連絡もなく、完全に“赤の他人”として生きてきた2人を再び繋いだのは「マッチングアプリ」。結婚を意識した2人が2年前にアプリに登録したことで、奇跡の再会を果たした。

マッチング時、お互いの好印象なプロフィールに惹かれ合ったといい、スタジオではアプリに登録しているプロフィール写真も公開された。プロフィールを見て「笑顔がかわいい！誠実そうな航海士」と好印象を抱いた妻、航海士という職業から「3ヶ月〜半年は家を空けることがあります」と自己紹介文に事前に書かれていたといい、結婚を意識した文章に好感触を抱いたことを明かしていた。