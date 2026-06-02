31日、『新婚さんいらっしゃい！』にて番組史上で初となる「2週連続で同じ新婚さんを大特集」する異例の放送が行われた。

【映像】美男美女に成長！大人になって結婚した現在の2人

今回の主役は、東京都在住の竹俣多聞さん（28歳・航海士）と実央さん（28歳・IT系営業）夫妻。あまりにもドラマチックすぎる「27年越しの運命の伏線回収」の物語が明かされた。

すべての始まりは27年前の大阪。2人は同じ病院でそしてほぼ同じタイミングでこの世に生を受けた。この時点ではまだお互いを知る由もなかったが、実は生後まもない時期に“奇跡の初対面”を果たしていたのである。1か月検診などで互いの母親が顔見知りとなり交流を重ねていった両家族。スタジオでは、夫の父親が当時撮影していた実際の映像が“証拠映像”として公開されると、そこに映っていた微笑ましい光景にスタジオは早くも大興奮に包まれた。しかしその後、夫の家の引っ越しにより、幼少期に2人は完全に音信不通となってしまう。お互いの記憶もなく、親同士も連絡を絶っていたため、完全に“赤の他人”としてそれぞれの人生を歩むこととなった。

そんな2人が27年の時を超えて奇跡の合流を果たしたきっかけは、2年前に登録した「マッチングアプリ」。マッチングした時点ではまだ0歳の時の出会いを知らない状態だったが、交際期間中、夫が両親に妻を紹介したときに生まれた病院の話を皮切りに、両親の記憶とともに2人の27年が紐解かれていった。