今年度から、福岡市立の中学校の給食で始まった緑茶の提供。6月2日からは、小学校でも始まりました。和食の献立に合うようにと牛乳の代わりに提供されます。

福岡市中央区の笹丘小学校では「麦ごはん」や「さばの塩焼き」などの和食メニューに合わせて、紙パックの緑茶が提供されました。



■児童

「ご飯やサバは、お茶を飲んだ後に食べるとおいしい。和食と合う。」

「サバは嫌いだけど、お茶が出ることでサバを食べるスピードがちょっと速くなりました。お茶のおかげで、ちょっと好きになりました。」





福岡市 立の小学校で、6月2日から始まった緑茶の提供は、月に1回です。ただ、気になるのがカルシウム量です。 福岡市 の学校 給食 1食あたりのカルシウム摂取基準は、333ミリグラム。しかし、この日の献立はそれぞれのカルシウムが微量で、合計53ミリグラムと、基準のおよそ6分の1でした。 福岡市 教育委員会は「月単位や年単位で摂取量を調整するため、基準は満たすことができる」としています。 福岡市 教委 給食 運営課・野原健 課長 食育 の面で、地産地消や旬の食材、それに加えて子どもたちにおいしく食べてもらえる工夫を考えているため、月単位でも（基準を）下回ることもあります。最終的には年度単位で基準を確認するようにしています。」 給食 での緑茶提供について 福岡市 教育委員会は、今年度の実績をふまえて、来年度以降も継続するか検討するとしています。