今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラに関する著書を2冊出版し、毎日レビューを続けて12年めの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は第47回（2026年6月2日放送）「風、薫る」レビューです。（ライター 木俣 冬）

トメはただ知っていた

「いい人でなければ、死んでもいいのですか」

究極の問い、出た。

「今からここで授業をします」

3日間、実習を休み続けたゆき（中井友望）の部屋に入ったバーンズ（エマ・ハワード）が特別授業。

りん（見上愛）たち6人も部屋で車座になって聴講する。

小野田（宮地雅子）がいなくなったことに（それも目の前で）耐えられなくなったと訴えるゆき。

バーンズは冷静に「いなくなったのではありません」「心臓の病により亡くなった」「受け持ったときには、すでに治らない状態だと分かっていたはず」と正す。

「小野田さんいい人で、毎日毎日仲良くなって、好きになってしまって」



「いい人でなければ、死んでもいいのですか」とバーンズ。

別にゆきはそんなことを言っているわけではない。意地悪やわあ、と言いたくなる質問である。まあ、バーンズもゆきがわかっていないとは思っていないはず。

ゆきは、ただただ好きな人を失う悲しみに耐えられないだけだ。

「この仕事は、看護婦は人を助けるだけでなく、見送る仕事でもあると。むしろ、何にもできずに見送ることの方が多い」という理想と現実のギャップをゆきは受け止められなかった。

バーンズはトメ（原嶋凛）が悲しみを表には出さずに、粛々と仕事を行っていたことを評価する。

「耐えること、つらいと思うこと。この2つは別の話です」とここは英語で。なんで英語なのか。「耐える」と「つらい」の違いが英語のほうがわかりやすいのかも？

ここでトメの過去が語られる。

「私は、ただ、知ってるだけだ」

主題歌の歌詞（風はただ知っている）か。トメは風か――。

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