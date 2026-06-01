日本の地名には、現代人が知らない不吉なエピソードが隠されていることがある。古典エッセイスト・大塚ひかりさんの著書『事故物件の日本史』（祥伝社新書）より、一部を紹介する――。

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■「連れ子」が焼き殺された笛吹峠

過去の悲劇が地名に残っている、事故物件の名残のある地名というのが、ある。

たとえば、岩手の笛吹峠の名前の由来……。

ネットなどを見ると諸説あるようだが、私が馴染んでいるのは柳田国男の『遠野物語』にある次の説である。曰く、

「昔青笹村に一人の少年があって継子であった。馬放しにその子をやって、四方から火をつけて焼き殺してしまった。その子は常々笛を愛していたが、この火の中で笛を吹きつつ死んだ処が、今の笛吹峠であるという」（拾遺二）

なんと継子殺しに由来するというのだ。

■「血」を含んだ地名に残る伝説

実はこの手の……現代人から見ると悲しくもあり、不吉でもある……エピソードが、由来として語られる地名は思いのほか多い。

とくに『古事記』『日本書紀』『風土記』といった古代の書物には満載だ。

本書の第六章で記したように、カムヤマトイハレビコ（神武天皇）の兄のイツセノ命が国つ神の矢で傷を負い、手を洗った場所は“血沼海”、国つ神の死体を切り刻んだ場所は“宇陀の血原”と名づけられた（『古事記』中巻）。

血沼は、今は茅渟と表記されているが、宇陀の血原は所在未詳ながらも、宇陀には今も「血原橋」などの名がバスの停留所名などに残っているようだ。

現在、普通に使われている有名な地名にも、悲惨な由来が語られているものもある。

北関東の茨城である。

■先住民「佐伯」の討伐に使われた道具

これも本書の第六章で触れたが、昔、朝廷側のクロサカノ命が、土の穴倉に住む“佐伯”と呼ばれる先住民を討伐するため、その留守中、穴に“茨蕀”（イバラ）を敷きつめた。あるいは佐伯どもを滅ぼすために“茨”で“城”を造った。いずれにしても佐伯を殺す道具の名を取って県の名とした（『常陸国風土記』）。

朝廷軍にとっては輝かしい制圧の痕跡を残すために採用された地名なのかもしれないが、現代人なら、血のつく地名は避けるだろうし、そもそも死にまつわる地名など縁起でもないと感じるはずだ。

しかし古代人の感覚は違うのである。

■日本神話から読み解く「醜パワー」

ここで私が重要であると思うのは、こうした悲劇が実際にあったかどうかというより、こうした悲劇が地名由来譚として堂々と語り継がれているという事実なのだ。

血や死といった、現代人から見ると不吉でネガティブに見えるものを、なぜ古代人は地名に残すのか。

と考えた時、古代人が“醜”というネガティブに見える概念を名前につけていることが頭に浮かぶ。

オホクニヌシノ命の別名はアシハラノシコヲであるし、開化天皇の母はウツシコメノ命、その兄はウツシコヲノ命、崇神天皇の母はイカガシコメノ命である。今でこそ「醜い」という意味がメインの“醜”だが、かつては猛々しいとか力強いという意味があった。それは、死という何ものにもあらがえないパワーからきていると私は考えている。

イハナガヒメは、“甚凶醜きに因りて”（たいそう醜いからというので）、天孫ニニギノ命に実家に送り返されたが、そんな彼女は人間の生死を司っていたため、天孫の寿命は短くなった（『古事記』）。こうしたイハナガヒメの能力こそが醜パワーであると、拙著『ブス論』で主張したものだ。

イハナガヒメ（写真＝葛飾 北斎／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

■ネガティブなことばに力を見出した

“醜”だけではない。

大塚ひかり『事故物件の日本史』（祥伝社新書）

“倉臣小屎”（『日本書紀』孝徳天皇白雉元年二月十五日条）、“藤原小屎”（『本朝皇胤紹運録』）など、汚いはずの“屎”を名につけた例もある。

古代人は、肥やしともなるクソに再生のパワーを感じていたのだろう。

同じように、血や死にまつわるものは、次なる生の根源だったり、生ける者を力づけるパワフルなものとしてとらえられていたのではないか。

これが時代が下ってくるにつれ、ことば通りのネガティブな意味、つまらぬものという意味合いが強くなってくると、神に魅入られぬよう、あえて良くない名前を子どもにつけるといったことも行われたのだろう。

大事な子がよく育つよう、神に魅入られて天に召されぬよう、「捨松」などといった名をつけるのがその例だ。捨てるというネガティブの振り幅の強いことばは、クソや血のようなパワーを持っていることも確かである。

■「悲劇を二度と起こすまい」という決意

現代人から見ると不吉に見えても、古代人を主とした昔の人は、ネガティブの度合いが強ければ強いほど、それだけパワーのある存在として認めていた。場合によっては、そのパワーを自分に取り込もうとさえしていた。

もちろん鎮魂の意味で地名に残した場合もあるのだろう。また、その悲劇を「忘れまい」「二度と起こすまい」という強い決意も込められていよう（笛吹峠の由来が継子殺しであるとすれば、そうした意図があったように思う）

不吉な地名が残された背景には、そうした昔の人の心情や俗信的なものが潜んでいるのかもしれない。

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大塚 ひかり（おおつか・ひかり）

古典エッセイスト

1961年神奈川県生まれ。早稲田大学第一文学部日本史学専攻を卒業。著書に『くそじじいとくそばばあの日本史』（ポプラ社）、『毒親の日本史』『嫉妬と階級の『源氏物語』』（いずれも新潮社）、『黒い古典――日本人が必要とした悪の力』（淡交社）、『ヤバいBL日本史』『悪意の日本史』（いずれも祥伝社）など多数。また、個人全訳を手がけた作品に『源氏物語』（全6巻、筑摩書房）がある。

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（古典エッセイスト 大塚 ひかり）