１日の東京株式市場で、ソフトバンクグループ（ＳＢＧ）の株価が上昇し、時価総額でトヨタ自動車を抜いて日本企業トップになった。

首位交代は２００３年１２月以来、２２年半ぶり。株式市場ではＳＢＧをはじめ人工知能（ＡＩ）や半導体関連の企業の株価が急上昇しており、この日の日経平均株価（２２５種）も２営業日連続で最高値を更新した。

時価総額は企業の株価に発行済み株式数をかけて算出する。市場からの企業の評価を示す指標として投資家などから重視される。

ＳＢＧの株価は、出資先の米オープンＡＩの株式上場計画への期待などから急上昇し、１日も前週末比で１４％値上がりした。この結果、終値ベースの時価総額は４８・７兆円となり、トヨタの４５・８兆円を上回った。

野村証券によると、トヨタの時価総額は、２００３年１２月に通信キャリア大手のＮＴＴドコモを抜いた。世界各地での好調な自動車販売などを背景に、その後は首位の座を守ってきた。

１日の日経平均株価の終値は、前週末比６０４円８３銭高の６万６９３４円３３銭となった。前週末の米株高を受け、半導体関連株を中心に上昇した。ＳＢＧはフランスでのＡＩ向けデータセンター（ＤＣ）の整備計画が好感され、１銘柄で日経平均を８４４円押し上げた。

日経平均は一時、９０１円７８銭高い６万７２３１円２８銭まで上昇し、取引時間中の最高値も更新した。