週明け１日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比３４４円８９銭（０・６７％）安の５万７７７円４５銭だった。

２営業日ぶりに下落した。３３３銘柄のうち、７割超にあたる２３６銘柄が値下がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、６０４円８３銭（０・９１％）高の６万６９３４円３３銭だった。２営業日連続で終値の最高値を更新した。日経平均への寄与度が大きい人工知能（ＡＩ）や半導体関連の銘柄が大きく値上がりしたことで、読売３３３とは異なる値動きとなった。

前週末の米株高を受け、半導体関連株を中心に買われた。一方、米国とイランの戦闘終結を巡る交渉には依然として不透明感が残り、原油価格の高止まりを受けたインフレ（物価上昇）懸念も根強い。東証プライム銘柄の７割以上が値下がりした。

読売３３３の構成銘柄の下落率は、半導体製造装置メーカーのＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣの７・５０％が最も大きく、三菱電機（７・１７％）、資生堂（６・９６％）と続いた。

上昇率は、フランスでＡＩ向けデータセンター（ＤＣ）の整備計画を発表したソフトバンクグループ（１４・０２％）、デクセリアルズ（１２・４８％）、キオクシアホールディングス（１０・１０％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、１６・４７ポイント（０・４２％）低い３９４０・７０。