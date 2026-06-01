りそなホールディングス（ＨＤ）の南昌宏社長が読売新聞のインタビューに応じた。

５月に第一ライフグループ、ジェーシービー（ＪＣＢ）との協業を発表した個人向けサービス「りそなプラス」について、デビットカードやＱＲコードなどの決済機能を連携させる方向で検討していることを明らかにした。

りそなプラスは、アプリを通じてりそなの口座保有者に第一ライフグループ傘下の福利厚生代行大手「ベネフィット・ワン」の優待サービスなどを提供する。新たに決済機能と連携することで、顧客基盤の拡大を図る。南氏は「金融と暮らしを融合させる新たな個人向け金融インフラにしたい」と意気込みを語った。

中小企業向けのデジタル施策も強化する。スマホで財務状況を確認できる法人口座保有者向けのサービス「りそなグループアプリｆｏｒビジネス」を、グループ外の地方金融機関に提供する予定だ。

南氏は「技術の利活用で、先進的な企業を目指す」とし、ＡＩ（人工知能）の活用にも注力する。１１月から店舗でのタブレットの使用機会を拡大し、名義変更などの各種手続きの大幅な時間短縮を目指す。