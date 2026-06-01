¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥ºPCÍÑÈ¾Æ³ÂÎ¤òÈ¯É½¡¡ÊÆ¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡¢AI³èÍÑ
¡¡¡ÚÂæËÌ¶¦Æ±¡ÛÊÆÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ï1Æü¡¢ÊÆ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ÊMS¡Ë¤Î´ðËÜ¥½¥Õ¥È¡ÊOS¡Ë¡Ö¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥º¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ñ¥½¥³¥ó¸þ¤±¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿µ¡Ç½¤¬¸Ä¿Í¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤ì¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥½¥³¥ó¤òMS¤äÊÆHP¡¢ÂæÏÑASUS¡Ê¥¨¥¤¥¹¡¼¥¹¡Ë¤Ê¤É¤¬º£½©°Ê¹ß¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡¥¸¥§¥ó¥¹¥ó¡¦¥Õ¥¢¥óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤¬ÂæËÌ¤Ç¤ÎÈ¯É½²ñ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÈ¾Æ³ÂÎ¤Ï¡ÖRTX¡¡Spark¡×¡£AI¤ÇÆ°²è¤òÀ¸À®¡¢½èÍý¤·¤¿¤ê¡¢ºÇ¿·¤Î¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤Ç¤¤ë¹â¤¤ÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¥Õ¥¢¥ó»á¤Ï¡ÖMS¤È¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤¬40Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤òºÆÈ¯ÌÀ¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£