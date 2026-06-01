　6月1日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2692銘柄。東証終値比で上昇は1641銘柄、下落は950銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが143銘柄、値下がりは79銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は210円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の1日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <219A>　ハートシード　　　 1650　　+245（ +17.4%）
2位 <8012>　長瀬産　　　　　　 1252　 +95.5（　+8.3%）
3位 <8105>　ＢＴＣＪＰＮ　　　219.9　 +11.9（　+5.7%）
4位 <9678>　カナモト　　　　　 5200　　+270（　+5.5%）
5位 <7018>　内海造　　　　　　 9980　　+390（　+4.1%）
6位 <2871>　ニチレイ　　　　　 1950　 +70.5（　+3.8%）
7位 <325A>　テンシャル　　　　 3750　　+115（　+3.2%）
8位 <5721>　Ｓクリプトエ　　　　 70　　　+2（　+2.9%）
9位 <4420>　イーソル　　　　　810.9　 +20.9（　+2.6%）
10位 <6081>　アライドアキ　　　197.9　　+4.9（　+2.5%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9903>　カンセキ　　　　 1000.1　-249.9（ -20.0%）
2位 <2522>　ｉＳロボット　　　 7210　 -1558（ -17.8%）
3位 <9795>　ステップ　　　　　 2000　　-183（　-8.4%）
4位 <9444>　トーシンＨＤ　　　218.1　 -16.9（　-7.2%）
5位 <4912>　ライオン　　　　　 1500　 -94.5（　-5.9%）
6位 <2593>　伊藤園　　　　　　 2871　-139.0（　-4.6%）
7位 <3681>　ブイキューブ　　　　 23　　　-1（　-4.2%）
8位 <6538>　ディスラプタ　　　　239　　 -10（　-4.0%）
9位 <6663>　太洋テクノ　　　　　380　　 -15（　-3.8%）
10位 <184A>　学びエイド　　　　　336　　 -13（　-3.7%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2871>　ニチレイ　　　　　 1950　 +70.5（　+3.8%）
2位 <4062>　イビデン　　　　　22280　　+485（　+2.2%）
3位 <2413>　エムスリー　　　　 1505　 +30.5（　+2.1%）
4位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 4430　　 +58（　+1.3%）
5位 <6963>　ローム　　　　　 5238.9　 +56.9（　+1.1%）
6位 <6103>　オークマ　　　　 4134.5　 +39.5（　+1.0%）
7位 <6724>　エプソン　　　　 2951.1　 +27.6（　+0.9%）
8位 <543A>　ＡＲＣＨＩＯ　　　　337　　　+3（　+0.9%）
9位 <6976>　太陽誘電　　　　　16200　　+140（　+0.9%）
10位 <4043>　トクヤマ　　　　 5238.4　 +38.4（　+0.7%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8766>　東京海上　　　　 7031.2　 -76.8（　-1.1%）
2位 <4543>　テルモ　　　　　　 2325　 -20.5（　-0.9%）
3位 <8591>　オリックス　　　　 6151　　 -54（　-0.9%）
4位 <1802>　大林組　　　　　 3148.1　 -18.9（　-0.6%）
5位 <9531>　東ガス　　　　　 6144.9　 -30.1（　-0.5%）
6位 <4519>　中外薬　　　　　 7629.9　 -34.1（　-0.4%）
7位 <6479>　ミネベア　　　　　 4700　　 -21（　-0.4%）
8位 <4507>　塩野義　　　　　 2852.3　 -12.7（　-0.4%）
9位 <8058>　三菱商　　　　　　 4900　　 -21（　-0.4%）
10位 <6753>　シャープ　　　　　627.2　　-2.6（　-0.4%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース