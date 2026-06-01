[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1641銘柄・下落950銘柄（東証終値比）
6月1日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2692銘柄。東証終値比で上昇は1641銘柄、下落は950銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが143銘柄、値下がりは79銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は210円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の1日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <219A> ハートシード 1650 +245（ +17.4%）
2位 <8012> 長瀬産 1252 +95.5（ +8.3%）
3位 <8105> ＢＴＣＪＰＮ 219.9 +11.9（ +5.7%）
4位 <9678> カナモト 5200 +270（ +5.5%）
5位 <7018> 内海造 9980 +390（ +4.1%）
6位 <2871> ニチレイ 1950 +70.5（ +3.8%）
7位 <325A> テンシャル 3750 +115（ +3.2%）
8位 <5721> Ｓクリプトエ 70 +2（ +2.9%）
9位 <4420> イーソル 810.9 +20.9（ +2.6%）
10位 <6081> アライドアキ 197.9 +4.9（ +2.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9903> カンセキ 1000.1 -249.9（ -20.0%）
2位 <2522> ｉＳロボット 7210 -1558（ -17.8%）
3位 <9795> ステップ 2000 -183（ -8.4%）
4位 <9444> トーシンＨＤ 218.1 -16.9（ -7.2%）
5位 <4912> ライオン 1500 -94.5（ -5.9%）
6位 <2593> 伊藤園 2871 -139.0（ -4.6%）
7位 <3681> ブイキューブ 23 -1（ -4.2%）
8位 <6538> ディスラプタ 239 -10（ -4.0%）
9位 <6663> 太洋テクノ 380 -15（ -3.8%）
10位 <184A> 学びエイド 336 -13（ -3.7%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2871> ニチレイ 1950 +70.5（ +3.8%）
2位 <4062> イビデン 22280 +485（ +2.2%）
3位 <2413> エムスリー 1505 +30.5（ +2.1%）
4位 <3436> ＳＵＭＣＯ 4430 +58（ +1.3%）
5位 <6963> ローム 5238.9 +56.9（ +1.1%）
6位 <6103> オークマ 4134.5 +39.5（ +1.0%）
7位 <6724> エプソン 2951.1 +27.6（ +0.9%）
8位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 337 +3（ +0.9%）
9位 <6976> 太陽誘電 16200 +140（ +0.9%）
10位 <4043> トクヤマ 5238.4 +38.4（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8766> 東京海上 7031.2 -76.8（ -1.1%）
2位 <4543> テルモ 2325 -20.5（ -0.9%）
3位 <8591> オリックス 6151 -54（ -0.9%）
4位 <1802> 大林組 3148.1 -18.9（ -0.6%）
5位 <9531> 東ガス 6144.9 -30.1（ -0.5%）
6位 <4519> 中外薬 7629.9 -34.1（ -0.4%）
7位 <6479> ミネベア 4700 -21（ -0.4%）
8位 <4507> 塩野義 2852.3 -12.7（ -0.4%）
9位 <8058> 三菱商 4900 -21（ -0.4%）
10位 <6753> シャープ 627.2 -2.6（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の1日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <219A> ハートシード 1650 +245（ +17.4%）
2位 <8012> 長瀬産 1252 +95.5（ +8.3%）
3位 <8105> ＢＴＣＪＰＮ 219.9 +11.9（ +5.7%）
4位 <9678> カナモト 5200 +270（ +5.5%）
5位 <7018> 内海造 9980 +390（ +4.1%）
6位 <2871> ニチレイ 1950 +70.5（ +3.8%）
7位 <325A> テンシャル 3750 +115（ +3.2%）
8位 <5721> Ｓクリプトエ 70 +2（ +2.9%）
9位 <4420> イーソル 810.9 +20.9（ +2.6%）
10位 <6081> アライドアキ 197.9 +4.9（ +2.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9903> カンセキ 1000.1 -249.9（ -20.0%）
2位 <2522> ｉＳロボット 7210 -1558（ -17.8%）
3位 <9795> ステップ 2000 -183（ -8.4%）
4位 <9444> トーシンＨＤ 218.1 -16.9（ -7.2%）
5位 <4912> ライオン 1500 -94.5（ -5.9%）
6位 <2593> 伊藤園 2871 -139.0（ -4.6%）
7位 <3681> ブイキューブ 23 -1（ -4.2%）
8位 <6538> ディスラプタ 239 -10（ -4.0%）
9位 <6663> 太洋テクノ 380 -15（ -3.8%）
10位 <184A> 学びエイド 336 -13（ -3.7%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2871> ニチレイ 1950 +70.5（ +3.8%）
2位 <4062> イビデン 22280 +485（ +2.2%）
3位 <2413> エムスリー 1505 +30.5（ +2.1%）
4位 <3436> ＳＵＭＣＯ 4430 +58（ +1.3%）
5位 <6963> ローム 5238.9 +56.9（ +1.1%）
6位 <6103> オークマ 4134.5 +39.5（ +1.0%）
7位 <6724> エプソン 2951.1 +27.6（ +0.9%）
8位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 337 +3（ +0.9%）
9位 <6976> 太陽誘電 16200 +140（ +0.9%）
10位 <4043> トクヤマ 5238.4 +38.4（ +0.7%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8766> 東京海上 7031.2 -76.8（ -1.1%）
2位 <4543> テルモ 2325 -20.5（ -0.9%）
3位 <8591> オリックス 6151 -54（ -0.9%）
4位 <1802> 大林組 3148.1 -18.9（ -0.6%）
5位 <9531> 東ガス 6144.9 -30.1（ -0.5%）
6位 <4519> 中外薬 7629.9 -34.1（ -0.4%）
7位 <6479> ミネベア 4700 -21（ -0.4%）
8位 <4507> 塩野義 2852.3 -12.7（ -0.4%）
9位 <8058> 三菱商 4900 -21（ -0.4%）
10位 <6753> シャープ 627.2 -2.6（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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