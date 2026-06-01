[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇134銘柄・下落107銘柄（東証終値比）
6月1日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは272銘柄。東証終値比で上昇は134銘柄、下落は107銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は68銘柄。うち値上がりが40銘柄、値下がりは19銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は240円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の1日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3624> アクセルＭ 118 +30（ +34.1%）
2位 <219A> ハートシード 1697 +292（ +20.8%）
3位 <4406> 日理化 248 +42（ +20.4%）
4位 <7426> 山大 600 +100（ +20.0%）
5位 <7779> サイバダイン 323.1 +53.1（ +19.7%）
6位 <2162> ｎｍｓ 538.6 +67.6（ +14.4%）
7位 <6613> ＱＤレーザ 2737 +314（ +13.0%）
8位 <6574> コンヴァノ 101 +8（ +8.6%）
9位 <550A> ソフトテック 2460 +139（ +6.0%）
10位 <6522> アスタリスク 1000 +55（ +5.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <223A> ＧＸＡＩビグ 1553 -396（ -20.3%）
2位 <4890> 坪田ラボ 230.3 -18.7（ -7.5%）
3位 <9221> フルハシＥ 1075 -55（ -4.9%）
4位 <4166> かっこ 711.1 -35.9（ -4.8%）
5位 <8783> ａｂｃ 124 -6（ -4.6%）
6位 <7578> ニチリョク 86 -4（ -4.4%）
7位 <2593> 伊藤園 2880 -130.0（ -4.3%）
8位 <3472> ホテルレジＲ 61200 -2700（ -4.2%）
9位 <392A> ｉＳＱＴＯＰ 281 -12.1（ -4.1%）
10位 <8801> 三井不 1419 -59.5（ -4.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6532> ベイカレント 6360 +312（ +5.2%）
2位 <2413> エムスリー 1521.6 +47.1（ +3.2%）
3位 <3436> ＳＵＭＣＯ 4460 +88（ +2.0%）
4位 <6981> 村田製 10669 +179（ +1.7%）
5位 <4042> 東ソー 2689 +44.0（ +1.7%）
6位 <4062> イビデン 22080 +285（ +1.3%）
7位 <2871> ニチレイ 1900 +20.5（ +1.1%）
8位 <6723> ルネサス 4459 +42（ +1.0%）
9位 <285A> キオクシア 73170 +670（ +0.9%）
10位 <2802> 味の素 5428.5 +48.5（ +0.9%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8801> 三井不 1419 -59.5（ -4.0%）
2位 <7453> 良品計画 3650 -26（ -0.7%）
3位 <9501> 東電ＨＤ 555.9 -3.0（ -0.5%）
4位 <8750> 第一ライフ 1626 -8.5（ -0.5%）
5位 <7272> ヤマハ発 1272 -6.5（ -0.5%）
6位 <4507> 塩野義 2853 -12.0（ -0.4%）
7位 <7012> 川重 2950.2 -9.3（ -0.3%）
8位 <6501> 日立 5114 -12（ -0.2%）
9位 <5803> フジクラ 4667.4 -9.6（ -0.2%）
10位 <3697> ＳＨＩＦＴ 726 -1.2（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の1日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3624> アクセルＭ 118 +30（ +34.1%）
2位 <219A> ハートシード 1697 +292（ +20.8%）
3位 <4406> 日理化 248 +42（ +20.4%）
4位 <7426> 山大 600 +100（ +20.0%）
5位 <7779> サイバダイン 323.1 +53.1（ +19.7%）
6位 <2162> ｎｍｓ 538.6 +67.6（ +14.4%）
7位 <6613> ＱＤレーザ 2737 +314（ +13.0%）
8位 <6574> コンヴァノ 101 +8（ +8.6%）
9位 <550A> ソフトテック 2460 +139（ +6.0%）
10位 <6522> アスタリスク 1000 +55（ +5.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <223A> ＧＸＡＩビグ 1553 -396（ -20.3%）
2位 <4890> 坪田ラボ 230.3 -18.7（ -7.5%）
3位 <9221> フルハシＥ 1075 -55（ -4.9%）
4位 <4166> かっこ 711.1 -35.9（ -4.8%）
5位 <8783> ａｂｃ 124 -6（ -4.6%）
6位 <7578> ニチリョク 86 -4（ -4.4%）
7位 <2593> 伊藤園 2880 -130.0（ -4.3%）
8位 <3472> ホテルレジＲ 61200 -2700（ -4.2%）
9位 <392A> ｉＳＱＴＯＰ 281 -12.1（ -4.1%）
10位 <8801> 三井不 1419 -59.5（ -4.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6532> ベイカレント 6360 +312（ +5.2%）
2位 <2413> エムスリー 1521.6 +47.1（ +3.2%）
3位 <3436> ＳＵＭＣＯ 4460 +88（ +2.0%）
4位 <6981> 村田製 10669 +179（ +1.7%）
5位 <4042> 東ソー 2689 +44.0（ +1.7%）
6位 <4062> イビデン 22080 +285（ +1.3%）
7位 <2871> ニチレイ 1900 +20.5（ +1.1%）
8位 <6723> ルネサス 4459 +42（ +1.0%）
9位 <285A> キオクシア 73170 +670（ +0.9%）
10位 <2802> 味の素 5428.5 +48.5（ +0.9%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8801> 三井不 1419 -59.5（ -4.0%）
2位 <7453> 良品計画 3650 -26（ -0.7%）
3位 <9501> 東電ＨＤ 555.9 -3.0（ -0.5%）
4位 <8750> 第一ライフ 1626 -8.5（ -0.5%）
5位 <7272> ヤマハ発 1272 -6.5（ -0.5%）
6位 <4507> 塩野義 2853 -12.0（ -0.4%）
7位 <7012> 川重 2950.2 -9.3（ -0.3%）
8位 <6501> 日立 5114 -12（ -0.2%）
9位 <5803> フジクラ 4667.4 -9.6（ -0.2%）
10位 <3697> ＳＨＩＦＴ 726 -1.2（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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