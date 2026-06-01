　6月1日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは272銘柄。東証終値比で上昇は134銘柄、下落は107銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は68銘柄。うち値上がりが40銘柄、値下がりは19銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は240円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の1日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3624>　アクセルＭ　　　　　118　　 +30（ +34.1%）
2位 <219A>　ハートシード　　　 1697　　+292（ +20.8%）
3位 <4406>　日理化　　　　　　　248　　 +42（ +20.4%）
4位 <7426>　山大　　　　　　　　600　　+100（ +20.0%）
5位 <7779>　サイバダイン　　　323.1　 +53.1（ +19.7%）
6位 <2162>　ｎｍｓ　　　　　　538.6　 +67.6（ +14.4%）
7位 <6613>　ＱＤレーザ　　　　 2737　　+314（ +13.0%）
8位 <6574>　コンヴァノ　　　　　101　　　+8（　+8.6%）
9位 <550A>　ソフトテック　　　 2460　　+139（　+6.0%）
10位 <6522>　アスタリスク　　　 1000　　 +55（　+5.8%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <223A>　ＧＸＡＩビグ　　　 1553　　-396（ -20.3%）
2位 <4890>　坪田ラボ　　　　　230.3　 -18.7（　-7.5%）
3位 <9221>　フルハシＥ　　　　 1075　　 -55（　-4.9%）
4位 <4166>　かっこ　　　　　　711.1　 -35.9（　-4.8%）
5位 <8783>　ａｂｃ　　　　　　　124　　　-6（　-4.6%）
6位 <7578>　ニチリョク　　　　　 86　　　-4（　-4.4%）
7位 <2593>　伊藤園　　　　　　 2880　-130.0（　-4.3%）
8位 <3472>　ホテルレジＲ　　　61200　 -2700（　-4.2%）
9位 <392A>　ｉＳＱＴＯＰ　　　　281　 -12.1（　-4.1%）
10位 <8801>　三井不　　　　　　 1419　 -59.5（　-4.0%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6532>　ベイカレント　　　 6360　　+312（　+5.2%）
2位 <2413>　エムスリー　　　 1521.6　 +47.1（　+3.2%）
3位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 4460　　 +88（　+2.0%）
4位 <6981>　村田製　　　　　　10669　　+179（　+1.7%）
5位 <4042>　東ソー　　　　　　 2689　 +44.0（　+1.7%）
6位 <4062>　イビデン　　　　　22080　　+285（　+1.3%）
7位 <2871>　ニチレイ　　　　　 1900　 +20.5（　+1.1%）
8位 <6723>　ルネサス　　　　　 4459　　 +42（　+1.0%）
9位 <285A>　キオクシア　　　　73170　　+670（　+0.9%）
10位 <2802>　味の素　　　　　 5428.5　 +48.5（　+0.9%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8801>　三井不　　　　　　 1419　 -59.5（　-4.0%）
2位 <7453>　良品計画　　　　　 3650　　 -26（　-0.7%）
3位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　555.9　　-3.0（　-0.5%）
4位 <8750>　第一ライフ　　　　 1626　　-8.5（　-0.5%）
5位 <7272>　ヤマハ発　　　　　 1272　　-6.5（　-0.5%）
6位 <4507>　塩野義　　　　　　 2853　 -12.0（　-0.4%）
7位 <7012>　川重　　　　　　 2950.2　　-9.3（　-0.3%）
8位 <6501>　日立　　　　　　　 5114　　 -12（　-0.2%）
9位 <5803>　フジクラ　　　　 4667.4　　-9.6（　-0.2%）
10位 <3697>　ＳＨＩＦＴ　　　　　726　　-1.2（　-0.2%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース