渡辺翔太、Swarovski夏の新ビジュアルで洗練された印象を演出 カラフルなジュエリーとウォッチを身に着ける
9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太が、Swarovskiの夏の新ビジュアルに登場した。
【写真】ジュエリーの輝きをまとい…クールな表情を見せる渡辺翔太
カラフルなジュエリーとウォッチを身に着け、サンシャインシーズンを軽やかに表現した。
Swarovskiジャパンアンバサダーを務める渡辺。新ビジュアルでコーディネートしたのは、カラフルなクリスタルがあしらわれたGemaシリーズ。クリスタルが流れるように連なるフォーメーションを組み合わせ、洗練された印象を演出している。
オーストリアの画家グスタフ・クリムトへのオマージュとして、鮮やかな色彩のグラデーションを絵画的に表現し、プリズマティックな歓びを放つ。渡辺はイヤーカフとドロップピアスをプレイフルに組み合わせ、ブレスレットはウォッチと重ねづけ、そしてリングをスタイリング。多彩なカットが織りなす魅力的な融合と洗練されたカラーパレットが、夏の光を捉える。
【写真】ジュエリーの輝きをまとい…クールな表情を見せる渡辺翔太
カラフルなジュエリーとウォッチを身に着け、サンシャインシーズンを軽やかに表現した。
Swarovskiジャパンアンバサダーを務める渡辺。新ビジュアルでコーディネートしたのは、カラフルなクリスタルがあしらわれたGemaシリーズ。クリスタルが流れるように連なるフォーメーションを組み合わせ、洗練された印象を演出している。
オーストリアの画家グスタフ・クリムトへのオマージュとして、鮮やかな色彩のグラデーションを絵画的に表現し、プリズマティックな歓びを放つ。渡辺はイヤーカフとドロップピアスをプレイフルに組み合わせ、ブレスレットはウォッチと重ねづけ、そしてリングをスタイリング。多彩なカットが織りなす魅力的な融合と洗練されたカラーパレットが、夏の光を捉える。