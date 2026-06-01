寝ながら疲労回復できる！ロフト広報が厳選する人気の『リカバリー睡活アイテム』5選
「寝ても疲れが取れない」「朝、脚が重だるい……」そんな悩みが気になる人は、眠っている間の〈リカバリー〉を意識してみて。
今回は、人気生活雑貨専門店・ロフトのスタッフが推す、快眠＆疲労ケアに役立つ眠活アイテム5つを厳選。毎日の睡眠を、もっと心地よく整えてくれるアイテムをご紹介します。
着圧ソックス
寝ている間に心地よく着圧翌朝スッキリ
寝ながらむくみケアができる着圧ロングソックス。足の筋肉に沿って渦巻き状に圧をかけ、締めつけすぎず絶妙な加減で着圧してくれます。つま先部分が開いていて蒸れにくいので暑い時期にも◎
岸さん
リカバリーウエア
血行促進繊維の効果で着るだけで疲労を回復
独自開発の繊維VITALTECHが、体から 放出される遠赤外線を吸収して再び放出し、血行を促して疲労回復につなげるリカバリーウエア。そでぐりと背中側の生地にゆとりを持たせてあるので動きやすく、吸水性と通気性にもすぐれています。肌ざわりも心地よく快適！
岸さん
枕
※一部店舗のみの取り扱い
頭や首に負担がかかりにくく、蒸れ・においも防ぐ枕
柔軟性と弾力性にすぐれた素材『TPE（熱可塑性エラストマー）』によって広範囲に圧力を分散し、頭や首に負担がかかりにくい枕。通気性がよく蒸れにくいうえ、消臭効果のある活性炭が配合されていて、においも軽減。水洗いもできます！
岸さん
ドライヘッドスパ
頭の筋肉まわりをやさしく刺激するセルフケアアイテム
頭に巻きつけると、6カ所のエアバッ グが側頭筋・前頭筋・後頭筋を刺激してくれるドライヘッドスパ。猫耳がかわいく、10分で自動オフするタイマーつき。抜群の気持ちよさで、リフレッシュできます。コードレスで静音タイプなので寝る前にぴったり
岸さん
美容プロテイン
睡眠が美容の質を高めることに着目した寝る前に飲むプロテイン。3種のプロテインや、アミノ酸がまとめてとれます。水または牛乳に溶かして飲むタイ プ。いちご果肉入りでおいしいです！
岸さん
着圧ソックスやリカバリーウエアなど、眠っている間にケアできるアイテムは忙しい毎日の強い味方。気になるものから、ぜひ取り入れてみてください♪
教えてくれたのは……
ロフト広報室 岸 里実さん
ロフトのおすすめ商品のお問い合わせ先はすべて渋谷ロフトTEL 03-3462-3807
（『オレンジページ』2026年6月2日号より）