気象庁によりますと、台風6号「チャンミー」は、1日沖縄・奄美地方にかなり接近し、3日にかけて暴風域を伴ったまま、西日本～東日本に接近するおそれがあります。

【画像】「台風6号」いつどこで雨が降る？最新の雨･風シミュレーション

また、前線が南西諸島付近から日本の南にのびていて、2日の朝にかけて、台風の北側から北東側を北上して西日本に進み、その後3日にかけて、西日本から東日本の南岸を通って日本の東に進むでしょう。

台風本体と前線の影響で、断続的に非常に激しい雨や激しい雨が降り、南西諸島、西日本と東日本太平洋側の南から南東斜面を中心に、総降水量が多くなる見込みです。

最新の気象情報を確認するようにしてください。

【画像】いつどこで雨が降る？最新雨･風シミュレーション

台風6号 今後の進路は？

台風6号 この先の進路予想（1日午後0時45分発表）

■1日正午の実況

種別：台風

存在地域：那覇市の南南西約140km

進行方向、速さ：北 20 km/h (10 kt)

中心気圧：975 hPa

中心付近の最大風速：30 m/s (60 kt)



■1日午後1時の推定

種別：台風

存在地域：那覇市の南南西約120km

進行方向、速さ：北 20 km/h (10 kt)

中心気圧：975 hPa

中心付近の最大風速：30 m/s (60 kt)



■2日午前0時の予報

種別：台風

存在地域：那覇市の北北東約100km

進行方向、速さ：北北東 20 km/h (11 kt)

中心気圧：975 hPa

中心付近の最大風速：30 m/s (60 kt)



■2日正午の予報

種別：台風

存在地域：屋久島の南南西約60km

進行方向、速さ：北東 30 km/h (16 kt)

中心気圧：975 hPa

中心付近の最大風速：30 m/s (60 kt)



■3日午前9時の予報

種別：台風

存在地域：浜松市の南約70km

進行方向、速さ：北東 40 km/h (22 kt)

中心気圧：975 hPa

中心付近の最大風速：30 m/s (60 kt)



■4日午前9時の予報

種別：台風

存在地域：日本の東

進行方向、速さ：東北東 30 km/h (17 kt)

中心気圧：980 hPa

中心付近の最大風速：25 m/s (50 kt)



■5日午前9時の予報

種別：温帯低気圧

存在地域：日本の東

進行方向、速さ：東 15 km/h (7 kt)

中心気圧：990 hPa

風の最新予想

【風の予想】

九州南部・奄美地方 ３０メートル（４５メートル）

沖縄地方 ３０メートル（４５メートル）

２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部・奄美地方 ３０メートル（４５メートル）

沖縄地方 ３０メートル（４５メートル）

近畿地方 ２３メートル（３５メートル）

中国地方 ２０メートル（３０メートル）

四国地方 ３０メートル（４５メートル）

九州北部地方 ２５メートル（３５メートル）

３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

近畿地方 ３０メートル（４５メートル）

中国地方 ２０メートル（３０メートル）

四国地方 ３０メートル（４５メートル）

関東甲信地方 ３０メートル（４５メートル）

東海地方 ２５メートル（３５メートル）

雨の最新予想

【雨の予想】

■１日正午～２日正午までに予想される２４時間降水量（多い所）

中国地方 １００ミリ

四国地方 １５０ミリ

九州北部地方 ８０ミリ

九州南部・奄美地方 ２５０ミリ

沖縄地方 ２５０ミリ

■２日正午～３日正午までに予想される２４時間降水量（多い所）

中国地方 ５０ミリ

四国地方 ３００ミリ

九州北部地方 ２００ミリ

九州南部・奄美地方 １２０ミリ

関東甲信地方 ２００ミリ

東海地方 ４００ミリ

近畿地方 ３００ミリ

■３日正午～４日正午までに予想される２４時間降水量（多い所）

関東甲信地方 １５０ミリ