U-17W杯出場の大宮U18MF小林柚希がプロ契約「大好きなクラブの一員として…」
RB大宮アルディージャは1日、RB大宮アルディージャU18MF小林柚希(3年)とのプロ契約締結を発表した。
小林は昨年に初めて世代別日本代表入りし、U-17ワールドカップにも出場したレフティー。今月のいわきFC戦でJリーグデビューを飾り、ここまで3試合に出場している。直近の横浜FC戦(●1-2)では初先発を果たしていた。
以下、クラブ発表のプロフィールとコメント
●MF小林柚希
(こばやし・ゆずき)
■生年月日
2008年4月13日(18歳)
■出身地
群馬県
■身長/体重
175cm/68kg
■経歴
インテルナチオナーレ前橋FC-PALAISTRA U-12-大宮U15-大宮U18
■コメント
「このたび、RB大宮アルディージャとプロ契約を結ばせていただくことになりました、小林柚希です。この大好きなクラブの一員としてプロサッカー選手のキャリアを始められることに感謝しています。今まで自分を成長させてくださった方々への感謝を忘れずに、プロとして自覚を持ってサッカーを楽しんでいきたいと思います。チームのために全力でプレーしていきます。応援よろしくお願いします」
小林は昨年に初めて世代別日本代表入りし、U-17ワールドカップにも出場したレフティー。今月のいわきFC戦でJリーグデビューを飾り、ここまで3試合に出場している。直近の横浜FC戦(●1-2)では初先発を果たしていた。
以下、クラブ発表のプロフィールとコメント
●MF小林柚希
(こばやし・ゆずき)
2008年4月13日(18歳)
■出身地
群馬県
■身長/体重
175cm/68kg
■経歴
インテルナチオナーレ前橋FC-PALAISTRA U-12-大宮U15-大宮U18
■コメント
「このたび、RB大宮アルディージャとプロ契約を結ばせていただくことになりました、小林柚希です。この大好きなクラブの一員としてプロサッカー選手のキャリアを始められることに感謝しています。今まで自分を成長させてくださった方々への感謝を忘れずに、プロとして自覚を持ってサッカーを楽しんでいきたいと思います。チームのために全力でプレーしていきます。応援よろしくお願いします」