　RB大宮アルディージャは1日、RB大宮アルディージャU18MF小林柚希(3年)とのプロ契約締結を発表した。

　小林は昨年に初めて世代別日本代表入りし、U-17ワールドカップにも出場したレフティー。今月のいわきFC戦でJリーグデビューを飾り、ここまで3試合に出場している。直近の横浜FC戦(●1-2)では初先発を果たしていた。

　以下、クラブ発表のプロフィールとコメント

●MF小林柚希

(こばやし・ゆずき)

■生年月日

2008年4月13日(18歳)

■出身地

群馬県

■身長/体重

175cm/68kg

■経歴

インテルナチオナーレ前橋FC-PALAISTRA U-12-大宮U15-大宮U18

■コメント

「このたび、RB大宮アルディージャとプロ契約を結ばせていただくことになりました、小林柚希です。この大好きなクラブの一員としてプロサッカー選手のキャリアを始められることに感謝しています。今まで自分を成長させてくださった方々への感謝を忘れずに、プロとして自覚を持ってサッカーを楽しんでいきたいと思います。チームのために全力でプレーしていきます。応援よろしくお願いします」